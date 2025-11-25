HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Suheyn Cipriani revela que tuvo relación con conductor del canal 'Todo Good': “Es el favorito de mi familia”

Modelo Suheyn Cipriani conoció a youtuber a través de aplicativo de citas tras su separación y resaltó que es una persona muy apreciada por su familia.

Suheyn Cipriani conoció a youtuber mediante aplicación de citas.
Suheyn Cipriani conoció a youtuber mediante aplicación de citas. | Foto: composición LR/ Instagram/ Todo Good

La exreina de belleza Suheyn Cipriani dio detalles de sus inicios como creadora de contenido en TikTok durante el podcast 'Ouke' en YouTube. Durante la conversación, la influencer comentó que tuvo una corta relación con el conductor de 'Good Floro', Gabriel Mena, conocido como 'Cholo Mena', y que el fin de esta se dio en buenos términos. Sin embargo, enfatizó que el dueño de chifa Fu-Man-Chu fue siempre una persona excepcional con ella.

Suheyn Cipriani revela cómo conoció al conductor 'Cholo Mena' del canal 'Todo Good'

Durante la reciente emisión del podcast 'Ouke' en el canal 'La Roro Network', Suheyn Cipriani fue una de las invitadas y fue consultada sobre la relación que tuvo con el youtuber 'Cholo Mena' del canal de YouTube 'Todo Good'. Con un poco de nerviosismo, la modelo enfatizó que algunos de sus familiares lo estiman y le consultan sobre esta relación que tuvo una duración de dos meses.

PUEDES VER: 'Peluchín' arremete contra youtuber Gerardo Pe y lo ningunea: "Es el más novato, nadie lo conoce"

lr.pe

"Gabriel, sí, fue mi ex. Estuvimos dos meses y es un gran chico. De hecho, es el favorito de mi familia. Hasta el día de hoy me dicen '¿Por qué terminaste con él?'", indicó.

Youtuber 'Cholo Mena' tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y tiene su chifa Fu-Man-Chu. Foto: Instagram

Youtuber 'Cholo Mena' tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y tiene su chifa Fu-Man-Chu. Foto: Instagram

La influencer explicó que conoció al youtuber a través del aplicativo de citas Bumble tras el fin de su primer matrimonio. "Yo me había separado del papá de mi primer hijo. Yo estaba triste y una amiga me dijo, "¿Por qué no te descargas Bumble? Y en lo que me descargo, él me sale. Me pareció lindo. De ahí lo stalkee (revisé sus redes sociales) y dije 'Oye, qué chévere'. Aparte teníamos algunas cosas en común", explicó.

PUEDES VER: Melissa Klug rompe en llanto en cumpleaños de Samahara Lobatón y se muestra distante con Jesús Barco

lr.pe

Suheyn Cipriani sobre el 'Cholo Mena': "Es superlinda persona"

El hecho sorprendió a los conductores del podcast 'Ouke', Daniel Marquina y Macla Yamada, quienes le consultaron si volvió a tener un acercamiento con el conductor del canal 'Todo Good'. "Nunca hemos vuelto nunca. Él nunca me escribió, de verdad. Y mira, es el único hombre en mi vida que hemos terminado y que nunca me ha vuelto a escribir. Él es superlinda persona", resaltó.

Por su parte, el creador de contenido Carlos Orozco le preguntó si en ese tiempo pensó en crear contenido, a lo que Suheyn Cipriani respondió que prefirió no hacerlo, pese a que estaba en contacto constante con otros amigos influencers cercanos al 'Cholo Mena'. "No quería que él sintiera que estaba con él, por eso", finalizó.

Notas relacionadas
Magaly Medina no descarta colaboración con ‘Habla Good’ y ser ‘madrina’ del podcast de YouTube

Magaly Medina no descarta colaboración con ‘Habla Good’ y ser ‘madrina’ del podcast de YouTube

LEER MÁS
José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

José Luis Rodríguez, 'Pelao', marca su distancia con exconductores de ‘Good Time’ y anuncia nuevos podcast: "Terrible lo que va a pasar"

LEER MÁS
Carlos Orozco confiesa que exproductor de ‘Good Time’ lo contactó durante su etapa en 'Todo Good' "Yo tengo códigos"

Carlos Orozco confiesa que exproductor de ‘Good Time’ lo contactó durante su etapa en 'Todo Good' "Yo tengo códigos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

LEER MÁS
Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

LEER MÁS
Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

LEER MÁS
Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

Fernando Llanos critica proyecto de ley que exigiría título profesional a influencers: "Yo seguiré hablando: tengo bachiller, título y maestría"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Streamers

Jefferson Farfán le pide a Carlos Orozco que lo invite a La Roro Network: “Vamos a subirle las vistas”

Curwen ironiza sobre proyecto de ley que pide título profesional a influencers y envía mensaje: "No pueden deshacerse de mí"

Tiktoker Carlitos TV llega a Perú desde EE. UU. y le hacen fiesta de bienvenida: Zein le regaló lujosos lentes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025