La exreina de belleza Suheyn Cipriani dio detalles de sus inicios como creadora de contenido en TikTok durante el podcast 'Ouke' en YouTube. Durante la conversación, la influencer comentó que tuvo una corta relación con el conductor de 'Good Floro', Gabriel Mena, conocido como 'Cholo Mena', y que el fin de esta se dio en buenos términos. Sin embargo, enfatizó que el dueño de chifa Fu-Man-Chu fue siempre una persona excepcional con ella.

Suheyn Cipriani revela cómo conoció al conductor 'Cholo Mena' del canal 'Todo Good'

Durante la reciente emisión del podcast 'Ouke' en el canal 'La Roro Network', Suheyn Cipriani fue una de las invitadas y fue consultada sobre la relación que tuvo con el youtuber 'Cholo Mena' del canal de YouTube 'Todo Good'. Con un poco de nerviosismo, la modelo enfatizó que algunos de sus familiares lo estiman y le consultan sobre esta relación que tuvo una duración de dos meses.

"Gabriel, sí, fue mi ex. Estuvimos dos meses y es un gran chico. De hecho, es el favorito de mi familia. Hasta el día de hoy me dicen '¿Por qué terminaste con él?'", indicó.

Youtuber 'Cholo Mena' tiene más de 300.000 seguidores en Instagram y tiene su chifa Fu-Man-Chu. Foto: Instagram

La influencer explicó que conoció al youtuber a través del aplicativo de citas Bumble tras el fin de su primer matrimonio. "Yo me había separado del papá de mi primer hijo. Yo estaba triste y una amiga me dijo, "¿Por qué no te descargas Bumble? Y en lo que me descargo, él me sale. Me pareció lindo. De ahí lo stalkee (revisé sus redes sociales) y dije 'Oye, qué chévere'. Aparte teníamos algunas cosas en común", explicó.

Suheyn Cipriani sobre el 'Cholo Mena': "Es superlinda persona"

El hecho sorprendió a los conductores del podcast 'Ouke', Daniel Marquina y Macla Yamada, quienes le consultaron si volvió a tener un acercamiento con el conductor del canal 'Todo Good'. "Nunca hemos vuelto nunca. Él nunca me escribió, de verdad. Y mira, es el único hombre en mi vida que hemos terminado y que nunca me ha vuelto a escribir. Él es superlinda persona", resaltó.

Por su parte, el creador de contenido Carlos Orozco le preguntó si en ese tiempo pensó en crear contenido, a lo que Suheyn Cipriani respondió que prefirió no hacerlo, pese a que estaba en contacto constante con otros amigos influencers cercanos al 'Cholo Mena'. "No quería que él sintiera que estaba con él, por eso", finalizó.