Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Tras el ampay del esposo de Silvia Cornejo, la excondctora aseguró que su prioridad es proteger a su hijo y afirmó que él siempre tendrá su respeto.

Silvia Cornejo no confirmó ni negó su separación con Jean Paul Gabuteau. Foto: composición LR/difusión/ATV
Silvia Cornejo no confirmó ni negó su separación con Jean Paul Gabuteau. Foto: composición LR/difusión/ATV

Silvia Cornejo rompió su silencio frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme' luego del ampay que protagonizó su esposo, Jean Paul Gabuteau, con su expareja Analía Jiménez. La exconductora reafirmó que el padre de su hijo siempre contará con su respeto y aseguró que su prioridad es proteger a su pequeño en medio de la polémica.

El reportero del programa de Magaly Medina la abordó para consultarle sobre las imágenes que mostraban a Gabuteau abrazando cariñosamente a otra mujer. Silvia Cornejo, aunque consciente del reportaje periodístico, decidió no dar mayores detalles sobre la situación y evitar declarar públicamente sobre el ampay, manteniendo así su postura de privacidad frente a los medios.

PUEDES VER: Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se casaron y acaban de cumplir un año de casados, revela Magaly Medina

Silvia Cornejo declara tras ser consultada sobre ampay de su esposo en departamento

Frente a las cámaras del programa de Magaly Medina, la Silvia Cornejo de televisión declaró tras ser concultada por el ampay de su esposo en su departamento con su expareja. Sin embargo, a pesar de las imagenes, la exconductora resaltó su respaldo al empresario. “Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más”, señaló.

Frente a las cámaras, Silvia Cornejo enfatizó que prefiere resolver sus conflictos en el ámbito privado y proteger a su hijo menor de edad. “No quiero dar más detalles, entiendo su trabajo, pero prefiero mantenerme al margen con cualquier tipo de declaración. Él siempre va a ser el padre de mi hijo, estoy tratando de proteger a mi hijito que es menor de edad y no solo él, sino también hay otros niños de por medio”, afirmó.

PUEDES VER: Esposo de Silvia Cornejo buscó ‘negociar’ con reportero de Magaly Medina tras ser abordado por ampay con su exnovia: 'Te ofrezco algo'

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau cumplieron un año de casados en medio de ampay

El programa de Magaly Medina también difundió el acta de matrimonio de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes se casaron el 25 de noviembre de 2024, celebrando recientemente su primer aniversario de casados. Este acontecimiento coincide con la difusión de las imágenes de Gabuteau junto a su expareja, situación que ya había ocurrido en ocasiones anteriores, pero que ahora se hizo pública generando gran repercusión mediática.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se casaron y acaban de cumplir un año de casados, revela Magaly Medina

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se casaron y acaban de cumplir un año de casados, revela Magaly Medina

¡Ampay! Esposo de Silvia Cornejo es visto dentro de departamento junto con su expareja en actitudes cariñosas

¡Ampay! Esposo de Silvia Cornejo es visto dentro de departamento junto con su expareja en actitudes cariñosas

Esposo de Silvia Cornejo buscó 'negociar' con reportero de Magaly Medina tras ser abordado por ampay con su exnovia: "Te ofrezco algo"

Esposo de Silvia Cornejo buscó ‘negociar’ con reportero de Magaly Medina tras ser abordado por ampay con su exnovia: “Te ofrezco algo”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

¡Histórico! Dua Lipa causa furor al cantar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su concierto en Estadio San Marcos

¡Histórico! Dua Lipa causa furor al cantar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su concierto en Estadio San Marcos

El 'Puma' Rodríguez fue obligado a bajar de un avión en Ecuador tras protagonizar un fuerte altercado con la tripulación

El ‘Puma’ Rodríguez fue obligado a bajar de un avión en Ecuador tras protagonizar un fuerte altercado con la tripulación

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Mauricio Mesones revela cómo logró cantar con Dua Lipa y la inesperada respuesta que recibió al presentarse: "Me dijo: yo hablo español"

Mauricio Mesones revela cómo logró cantar con Dua Lipa y la inesperada respuesta que recibió al presentarse: "Me dijo: yo hablo español"

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

