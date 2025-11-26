Silvia Cornejo rompió su silencio frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme' luego del ampay que protagonizó su esposo, Jean Paul Gabuteau, con su expareja Analía Jiménez. La exconductora reafirmó que el padre de su hijo siempre contará con su respeto y aseguró que su prioridad es proteger a su pequeño en medio de la polémica.

El reportero del programa de Magaly Medina la abordó para consultarle sobre las imágenes que mostraban a Gabuteau abrazando cariñosamente a otra mujer. Silvia Cornejo, aunque consciente del reportaje periodístico, decidió no dar mayores detalles sobre la situación y evitar declarar públicamente sobre el ampay, manteniendo así su postura de privacidad frente a los medios.

Silvia Cornejo declara tras ser consultada sobre ampay de su esposo en departamento

Frente a las cámaras del programa de Magaly Medina, la Silvia Cornejo de televisión declaró tras ser concultada por el ampay de su esposo en su departamento con su expareja. Sin embargo, a pesar de las imagenes, la exconductora resaltó su respaldo al empresario. “Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más”, señaló.

Frente a las cámaras, Silvia Cornejo enfatizó que prefiere resolver sus conflictos en el ámbito privado y proteger a su hijo menor de edad. “No quiero dar más detalles, entiendo su trabajo, pero prefiero mantenerme al margen con cualquier tipo de declaración. Él siempre va a ser el padre de mi hijo, estoy tratando de proteger a mi hijito que es menor de edad y no solo él, sino también hay otros niños de por medio”, afirmó.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau cumplieron un año de casados en medio de ampay

El programa de Magaly Medina también difundió el acta de matrimonio de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes se casaron el 25 de noviembre de 2024, celebrando recientemente su primer aniversario de casados. Este acontecimiento coincide con la difusión de las imágenes de Gabuteau junto a su expareja, situación que ya había ocurrido en ocasiones anteriores, pero que ahora se hizo pública generando gran repercusión mediática.