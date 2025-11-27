La conductora respondió a los recientes comentarios de Franco sobre la situación de Silvia Cornejo. Foto: Composición LR

La conductora respondió a los recientes comentarios de Franco sobre la situación de Silvia Cornejo. Foto: Composición LR

Durante los últimos días, el nombre de Silvia Cornejo volvió a ser tema central en la farándula, luego de que se difundieran imágenes de su esposo Jean Paul Gabuteau junto a su expareja, Analía Jiménez. El tema llegó a ser debate en Arriba Mi Gente, donde nuevamente se reavivó la polémica.

La presencia de Sofía Franco en dicho espacio llamó la atención, especialmente por los comentarios que dejó al referirse a la situación de Cornejo y su pareja. Sus palabras provocaron una reacción rápida de Magaly Medina, quien dedicó pronunciarse sobre lo que dijo la “Gringa”.

Magaly cuestiona los comentarios de Franco sobre Silvia Cornejo

La urraca criticó que el programa matinal recurriera a Sofía para abordar un tema vinculado a infidelidad, recordando que ella también protagonizó episodios mediáticos junto a Álvaro Paz de la Barra. Medina señaló que no entendía “por qué la invitaban” y sostuvo que “hay personas que no deberían hablar por un poco de dignidad”.

El comentario surgió luego de que Franco afirmara que “en algún momento uno perdona por amor” al ser consultada sobre situaciones de infidelidad, palabras que generaron cuestionamientos de Medina.

¿Qué dijo Sofía Franco en Arriba Mi Gente?

Durante su participación en el espacio de Latina, Franco fue consultada sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad, tras la difusión del ampay del esposo de Silvia Cornejo. Sin rodeos, Sofía respondió que “Dios perdona, pero no el escándalo, y esto es un escándalo”.

Cuando otro de los panelistas le preguntó si el episodio de su exesposo con una joven era un capítulo cerrado en su vida, aseguró que sí, pese a las declaraciones de Paz de la Barra, quien hace unos meses insinuó que la relación continuaba.

Magaly le recuerda episodios del pasado

La conductora también aprovechó en hacer memoria de uno de los momentos más complicados de la vida pública de Sofía Franco, resaltando que pocas veces una figura mediática había sido tan expuesta por su pareja. Recordó que ese episodio indignó al público y que su programa incluso le brindó apoyo en aquella etapa difícil.

"Tu caso, que aún lo tenemos en la retina, pocas veces una mujer mediática ha sido tan humillada públicamente por su esposo. Creo que ha sido el único caso que nos ha indignado a todos. (…) Si se les olvida, este programa le dio la mano a Sofía Franco y todo lo que uno puede conseguir como ayuda a una mujer en las circunstancias horribles por las que pasó. Que ahora se le haya olvidado ya no es nuestro problema”, expresó.

Finalmente, enfatizó que Álvaro Paz de la Barra intenta responsabilizarla por “hacer un daño a su familia”, las imágenes hablan por sí solas.