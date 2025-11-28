HOYSuscripcion LR Focus

Sofía Franco responde a Magaly Medina luego de que la conductora de ATV la amenazara por decir que ampay fue armado: "Me encantaría verla en los tribunales"

Sofía Franco minimizó la advertencia de Magaly Medina y aseguró que está completamente preparada para enfrentar cualquier proceso judicial. La exconductora de 'Amor, amor, amor' sostuvo que cuenta con pruebas de que el ampay al esposo de Silvia Cornejo fue "sembrado".

Sofía Franco le restó importancia a las declaraciones de Magaly Medina. Foto / Composición: LR
Sofía Franco le restó importancia a las declaraciones de Magaly Medina. Foto / Composición: LR

Sofía Franco no se quedó callada y respondió con firmeza a Magaly Medina, quien aseguró que podría interponer una demanda de 30 millones de dólares contra la exconductora de 'Amor, amor, amor’ por asegurar que el ampay al esposo de Silvia Cornejo habría sido armado. Según Franco, fue Analía Jiménez, expareja de Jean Paul Gabuteau, quien alertó a los reporteros de 'Magaly TV, la firme'.

La presentadora de espectáculos se mostró indignada por la acusación, señalando que Franco ponía en duda la credibilidad del trabajo periodístico de su equipo. La exconductora no dudó en responder: "Me cantaría verla en los tribunales" y calificó a Medina de "periodista sin ética".

Sofía Franco le responde a Magaly Medina

En tono retador, Sofía Franco minimizó la advertencia de Magaly Medina y afirmó que está completamente preparada para enfrentar cualquier proceso judicial. En declaraciones para el diario Trome, señaló que cuenta con pruebas que demostrarían que el ampay al esposo de Silvia Cornejo sí fue "sembrado".

"Estoy asesorada. Que tenga cuidado con sus amenazas porque podría perder. Me encantaría verla en los tribunales. Corren las apuestas", declaró. Además, sostuvo que las declaraciones de Magaly Medina no la afectan y aseguró que la conductora de ATV solo la menciona de forma provocadora porque "su rating está de capa caída. El que se pica pierde", concluyó.

Sofía Franco le recuerda ampay de Reimond Manco

Sofía Franco también le recordó a Magaly Medina que hace poco, Shirley Arica, confesó haber llamado a sus 'urracos' para "sembrar" al Reimond Manco en el 2010."Ella cree que nos olvidamos de todo. Por favor, ya el público sacó sus propias conclusiones", agregó.

A inicio del mes de noviembre, Shirley Arica reveló que coordinó con los reporteros de Magaly Medina el ampay a Reimond Manco, a modo de venganza porque el exjugador de futbol la sacó de su casa por otra joven. "Yo 'sembré' a Reinmond Manco. Lo 'sembré en su momento porque yo tuve un affaire con él hace tiempo", reveló en el podcast 'La parrilla del loco'.

