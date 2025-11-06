Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra se casaron en septiembre de 2018 y tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Willax.

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra se casaron en septiembre de 2018 y tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Willax.

Sofía Franco ha acaparado las portadas de los medios de comunicación tras el ampay protagonizado por Álvaro Paz de la Barra, padre de su hijo y esposo, en el que se le ve junto a la exchica reality Andrea Cifuentes en una actitud cariñosa dentro de una discoteca.

La exconductora de televisión vio las imágenes cuando un reportero de ‘Amor y fuego’ se las mostró, y reaccionó de manera incómoda y sorpresa al inicio. Sin embargo, luego aclaró que entre el exalcalde de La Molina y ella solo existe una relación de padres. “Tiene todo el derecho de rehacer su vida”, declaró la precandidata a la alcaldía de Lima.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD

Sofía Franco reacciona incómoda al ampay de Álvaro Paz de la Barra con Andrea Cifuentes

‘Amor y fuego’ fue el programa que difundió el ampay, y uno de sus reporteros abordó a Sofía Franco para mostrarle las imágenes en las que se ve a su esposo Álvaro Paz de la Barra junto a la modelo Andrea Cifuentes, exintegrante de ‘Combate’.

"Wow. De primera mano, me estoy enterando contigo. La verdad qué bien que esté contento", fue lo primero que mencionó la exconductora de televisión, mostrando un semblante de incomodidad y asombro mientras observaba las imágenes.

"Curtidita estoy, así que todo bien. Me enfoco en mis cosas y ya cada quien saca sus conclusiones", expresó la exfigura televisiva de 48 años al programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Sofía Franco revela que está separada de Álvaro Paz de la Barra

Ante la sorpresa muchos y tras ver las imágenes junto al reportero de ‘Amor y fuego’, Sofía Franco aclaró que actualmente se encuentra separada del político, pese a que hace algunos meses él la llamaba ‘Mi gringa’ en los videos publicitarios de su campaña como precandidato a la presidencia del Perú.

"Yo velo por el interés de mi hijo, compartimos por mi hijo. No somos nada, pero como compartimos. Yo creo que cada uno tiene derecho, al igual que yo, pero no se ha dado, yo soy más difícil, pero pues algún día. ¿Quién sabe?", dijo la ‘ojiverde’ con una sonrisa.