El cantante venezolano José Luis 'El Puma' Rodríguez vivió un tenso episodio en un vuelo comercial en Quito, Ecuador, donde fue retirado de la aeronave tras un fuerte altercado con la tripulación. El hecho, registrado por pasajeros y viralizado en redes sociales, dejó ver la incomodidad del artista de 82 años.

El artista de 82 años, que se encontraba listo para viajar a Miami, terminó descendiendo del avión luego de que el capitán le exigiera su salida inmediata. “¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se escucha decir con firmeza.

Según relataron los periodistas del programa 'Al Rojo Vivo' de Telemundo, el incidente se originó cuando 'El Puma' Rodríguez colocó su maletín de forma incorrecta en el compartimiento superior, lo que habría generado incomodidad entre el personal de vuelo. Ante el reclamo, el cantante decidió grabar lo ocurrido con su teléfono, situación que aumentó la tensión dentro de la cabina.

En las imágenes difundidas, se observa al cantante de pie, visiblemente incómodo, explicando a sus seguidores lo que estaba ocurriendo. “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá… Es la primera vez en mi vida”, expresó el artista. Sin embargo, luego de unos minutos, el capitán ingresó al pasillo y le exigió al cantante venezolano que abandonara la aeronave y cuestionó su actitud: “Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí".

El noticiero se comunicó con el cantante José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, quien dio su versión de los hechos al asegurar que “un miembro de la tripulación no lo trató bien y tuvieron un encontronazo”. Según relató, incluso se disculpó varias veces; sin embargo, el trabajador informó al capitán, quien finalmente decidió retirarlo del vuelo.

La versión del ‘Puma’ Rodríguez sobre el incidente en evión

El cantante venezolano explicó en un extenso video, compartido en redes sociales, lo ocurrido en su altercado con la tripulación de American Airlines, luego de ser retirado de un vuelo en Quito. Contó que siempre viaja con un bolso de medicinas debido a su condición de trasplantado y que, aunque colocó el bolso bajo el asiento, un jefe de cabina le pidió guardarlo arriba. “Accedí, por supuesto”, aseguró, pero comentó en voz baja que la situación era una “pendejada”, expresión que —según dijo— fue malinterpretada por una asistente que informó al tripulante Ángel Coronado que él estaba hablando mal de él. Desde ese momento, el malentendido escaló hasta que el trabajador decidió “consultar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión”, relató.

El artista señaló que intentó disculparse hasta en tres oportunidades, asegurando que no se sentía bien y necesitaba tener sus medicinas a la mano. “Me humillé… tres veces le pedí disculpas”, afirmó, pero aun así la tripulación decidió retirarlo del vuelo. 'El Puma' también contó que el capitán le gritó para exigirle que bajara, gesto que le dejó un zumbido en el oído derecho. “Me echaron realmente como un delincuente”, expresó, lamentando haber quedado varado en Quito hasta conseguir otro vuelo. Sin embargo, pidió que American Airlines le ofrezca una disculpa.