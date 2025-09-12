HOYSuscripcion LR Focus

Usuarios decepcionados tras la aparición del nuevo 'Oto' en 'Al fondo hay sitio': ''Hasta Tito sabe que no es él''

La llegada del personaje 'Oto' en 'Al fondo hay sitio' ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, generando un debate sobre su nueva caracterización.

La aparición del nuevo 'Oto' interpretado ahora por Sebastián Barreto ha generado mucha reacciones.
| Foto: composición LR/TikTok/América TV

La aparición de 'Oto' en la popular serie 'Al fondo hay sitio' de América TV ha generado muchas reacciones en el público y en las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la audiencia fue la diferencia en la caracterización del personaje respecto a su versión original, lo que abrió un debate entre los seguidores sobre su apariencia, personalidad y el rumbo que tomará dentro de la trama.

Después de mucho tiempo, el personaje de ‘Oto’, hijo de Miguel Ignacio de las Casas y Gladys en la trama, regresó para sorprender y alborotar el barrio de ‘Las Nuevas Lomas’, sobre todo para acercarse a su padre, a quien no veía desde hacía tiempo.

La decepción de los usuarios al ver un 'Otto' totalmente diferente al de las otras temporadas

El papel de ‘Oto’, interpretado ahora por el joven actor Sebastián Barreto, es una de las grandes novedades en la popular serie peruana. A pesar de su prolongada ausencia, el entrañable hijo de ‘Nachito’ regresó para ganarse nuevamente el cariño del público. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera a su retorno, ya que los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ todavía recuerdan al pequeño Mikael Cabrera, quien lo interpretó en ese entonces y cuyo aspecto físico es muy distinto al actual intérprete.

¿Qué dijeron los usuarios al ver al nuevo 'Otto'?

Tras la aparición del nuevo ‘Oto’, varios usuarios expresaron su inconformidad con la elección del actor, pues consideraron que debía guardar un mayor parecido físico con la versión anterior del personaje. Entre los comentarios más destacados se leía en TikTok: “Hasta ‘Tito’ sabe que no es él”, “‘Oto’ es como el ‘Nandito’ de ‘María la del barrio’”, “Es el hijo de Félix”, “Tito dijo lo que pensamos la mayoría” y “Ese es todo menos Otto”.

