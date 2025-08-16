HOYSuscripcion LR Focus

¡Hito nacional! 'Al fondo hay sitio' transmitirá capítulo en vivo por primera vez y Erick Elera confiesa: "Un desafío"

Los espectadores de 'Al fondo hay sitio' tendrán el poder de decidir qué pasará en este capítulo especial que será transmitido en vivo y marcará historia en la televisión de Perú.

'Al fondo hay sitio' transmitirá capítulo especial en vivo el lunes 18 de agosto de 2025.
'Al fondo hay sitio' transmitirá capítulo especial en vivo el lunes 18 de agosto de 2025. | Foto: composición LR/América TV

La ficción nacional se prepara para un momento sin precedentes. Este lunes 18 de agosto, 'Al fondo hay sitio' transmitirá por primera vez una escena en vivo, una apuesta arriesgada que busca romper los límites de la televisión tradicional. "Es un desafío para todos", confesó Erick Elera, intérprete de Joel Gonzáles y uno de los rostros más emblemáticos de la serie de América TV, al referirse al reto actoral que enfrentará junto a sus compañeros y al equipo creativo. Por si fuera poco, los espectadores tendrán el poder de decidir qué pasará en este capítulo especial, lo que eleva aún más las expectativas por conocer los resultados.

La producción ha mantenido en reserva los detalles del episodio de 'AFHS', pero confirmó que la transmisión se realizará desde una locación secreta en Lima. Si eres fan, ya puedes ir escogiendo qué deseas ver en esta emisión histórica.

'Al fondo hay sitio' y su transmisión en vivo que hará historia en Perú

La productora general de 'Al fondo hay sitio', Estela Redhead, confirmó que la escena se grabará en tiempo real y sin edición, algo nunca antes realizado en la ficción peruana. "Por primera vez en el país, realizaremos una escena en vivo, sin edición, directamente desde la locación a las pantallas. Imagínate a los Gonzáles, los Maldini o los Montalbán actuando en tiempo real", declaró, de acuerdo con Infobae. La decisión responde al interés de todo el equipo detrás de la icónica serie por innovar y mantener el vínculo con su audiencia.

La transmisión en vivo se realizará durante el horario habitual de la serie de América TV, después de 'Esto es guerra', pero con una logística completamente distinta. "Lograr esto requiere un despliegue técnico y humano enorme: cámaras móviles, equipos de transmisión en directo, ensayos, coordinación milimétrica con actores y técnicos, gestión de locaciones, permisos… todo para ofrecer una experiencia única que realmente sorprenda al televidente", explicó Redhead. La productora calificó el reto como una "verdadera locura" que les permitirá salir de su zona de confort para reafirmar su enorme capacidad.

Erick Elera sobre transmisión en vivo de 'Al fondo hay sitio': "Hay nervios, pero también emoción"

Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzáles desde el inicio de 'Al fondo hay sitio', reconoció que el reto lo ha puesto en alerta, aunque eso no merma su entusiasmo por asumir algo tan emocionante. "Nunca en mi carrera había hecho una escena en vivo. Obviamente hay nervios, pero también mucha energía", afirmó el intérprete del popular 'Cara de Pez'. El actor señaló que confía en que el equipo de la serie sacará adelante la escena en vivo.

Más adelante, Elera destacó que este nuevo paso en 'AFHS' supone un desafío para todos los involucrados, ya que debe encajar perfectamente con la historia del episodio. En esa línea, reiteró sus altas expectativas. "Esto es un desafío para todos: actores, técnicos, producción. La escena tiene que empalmar perfectamente con las demás del capítulo. Requiere mucha coordinación y precisión, pero eso lo hace aún más interesante", sentenció.

¿Cómo decidir qué pasará en el capítulo de 'Al fondo hay sitio' en vivo?

Para decidir qué ocurrirá en el capítulo en vivo de 'Al fondo hay sitio', la producción ha habilitado una encuesta a través del enlace en la biografía de Instagram. Los seguidores ya pueden votar para definir si Jimmy y Alessia se besarán en esta esperada transmisión.

