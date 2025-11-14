HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniela Sarfati, histórica actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprende al confesar que es adoptada: "Somos y siempre seremos una familia"

La actriz Daniela Sarfati, la recordada Susu de 'Al fondo hay sitio', reveló por primera vez que fue adoptada. La artista compartió conmovedoras fotos de su infancia y habló del amor recibido en su familia adoptiva.

Daniela Sarfati dejó en shock con su reciente revelación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Daniela Sarfati ha conmovido a miles de seguidores tras revelar un aspecto íntimo de su vida personal. La actriz peruana, ampliamente reconocida por su trabajo en la televisión nacional, sorprendió al confesar públicamente que fue adoptada, una historia que hasta ahora había mantenido en la intimidad. Su testimonio se hizo público a través de una emotiva publicación en redes sociales, acompañada de fotografías de su niñez, donde destacó el profundo cariño de quienes la criaron.

La también coach motivacional aprovechó la ocasión para rendir homenaje a su familia adoptiva, resaltando el papel clave que jugaron en su desarrollo personal y emocional. “Qué suerte que fui adoptada por seres que me amaron hasta sus últimos momentos en este plano”, escribió Sarfati en su cuenta de Instagram, generando una ola de reacciones empáticas entre sus seguidores y figuras del medio artístico.

La familia de Daniela Sarfati. Foto: Instagram

lr.pe

Daniela Sarfati revela que es adoptada

La revelación se dio a conocer en una publicación que Daniela Sarfati compartió con sus seguidores en Instagram. Allí, la exintegrante del grupo juvenil 'Torbellino' publicó una serie de fotografías de su infancia y adolescencia junto a su familia adoptiva. Con frases emotivas, describió el profundo vínculo que la une a quienes la acogieron desde pequeña.

“Sí, hay muchas preguntas, dudas y el piso se mueve; pero esta es mi familia y eso, ¡no cambia!”, escribió la reconocida actriz. En el mensaje, Sarfati reafirmó su identidad familiar, dejando claro que el amor recibido ha sido un pilar fundamental en su vida. “Agradezco cada historia vivida en este núcleo que me acogió y me llenó de aprendizaje. Tomo la energía de mis 4 papás y eso, por ahora, es suficiente”, añadió, haciendo alusión tanto a sus padres adoptivos como biológicos, sin ahondar en mayores detalles.

Daniela compartió inéditas de su infancia.

La actriz, conocida por su participación en exitosas producciones como 'Al fondo hay sitio', serie en la que interpretó a la mejor amiga de Isabela Maldini, Susu, dejó entrever que esta revelación forma parte de un proceso personal de aceptación y sanación. Su sinceridad fue recibida con mensajes de apoyo, destacando la valentía de visibilizar una experiencia que muchas personas comparten, pero que no siempre se expresa públicamente.

lr.pe

Daniela Sarfati comparte detalles de su adopción

Las imágenes difundidas por Daniela Sarfati no solo muestran momentos entrañables de su infancia, sino que también refuerzan el mensaje de pertenencia y amor familiar que quiso transmitir. En una de las fotografías aparece junto a su madre, su padre y su hermana, con una sencilla pero poderosa frase: “Mi mamá, mi hermana, mi papá y yo”. En otra imagen, aún más íntima, se le ve al lado de su abuela Ana, a quien describe como “la mejor”.

Una de las frases que más resonó entre los usuarios fue la que acompaña una imagen de su niñez: “Las familias se construyen con amor y eso es algo que nunca me faltó”. Con estas palabras, la actriz reafirma que los lazos afectivos trascienden el aspecto biológico, y que su historia familiar, aunque distinta, está marcada por el afecto, el respeto y la conexión emocional.

