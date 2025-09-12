Brenda Matos, actriz que dio vida a Kimberly en ‘Al fondo hay sitio’, protagonizó emotivas escenas tras viajar a Japón para reencontrarse con su madre, a quien no veía desde hace 22 años. La última vez que la vio tenía solo 4 años, por lo que su progenitora no conoce del éxito que su hija ha alcanzado en la televisión peruana y en las redes sociales.

La influencer peruana, de padre peruano y madre indonesia, compartió en TikTok todo su trayecto hacia el otro lado del mundo y el esperado encuentro, en un video que ya se volvió viral.

“Nadie está llorando mientras publica esto porque aún sigo sin creerlo”, escribió en la descripción del clip, donde muestra imágenes desde el avión, llorando de ilusión y ansiedad por volver a ver a su madre después de tantos años. La actriz confesó que no sabía cómo iba a reaccionar al tenerla de frente.

Brenda Matos llora al abrazar a su madre tras 22 años

“¿Me sentiré bien?, ¿me sentiré rara?, ¿cómo le explicó que me he aguantado este sentimiento 22 años?”, se cuestionaba Brenda Matos durante su vuelo rumbo a Japón, donde incluso lloró por los nervios y tuvo que recibir agua para tranquilizarse.

Al llegar al aeropuerto japonés, la actriz decidió cambiarse de ropa al considerar que el outfit que llevó desde Perú no era acorde con la cultura local. Finalmente, tras más de dos décadas de espera, Brenda Matos se reencontró con su madre. Ambas se dieron un emotivo abrazo mientras la influencer grababa sus reacciones, entre lágrimas de felicidad.

“Ella me dijo que estaba muy feliz de verme”, compartió la recordada Kimberly de ‘AFHS’, quien lamentó no haber podido registrar toda la escena de reencuentro debido a que su celular comenzó a fallar en ese momento.

¿Por qué Brenda Matos se separó de su madre cuando tenía 4 años?

La madre de Brenda Matos es de Indonesia y su padre es peruano, pero ambos radicaron en Japón, país donde nació la actriz. Cuando la influencer cumplió 4 años, su padre la llevó a Perú, mientras que su progenitora decidió quedarse en el país nipón a seguir trabajando.

Desde entonces, Brenda, hoy de 27 años, permaneció en nuestro país. Pese a la distancia, reveló que la relación con su madre siempre fue excelente y que mantenían comunicación constante. Sin embargo, su madre desconocía del éxito alcanzado por su hija al interpretar uno de los personajes más populares en ‘Al fondo hay sitio’.