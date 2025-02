Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han despejado los rumores de crisis con una inesperada revelación. Durante la reciente emisión del programa 'Mande quién mande', la modelo brasileña confesó que el futbolista de Alianza Lima le pidió matrimonio, dejando en claro que su relación sigue avanzando.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la forma en la que Paolo Guerrero decidió hacer la propuesta. Según relató Consorte, el delantero no organizó un evento elaborado ni preparó una cena romántica, sino que eligió un estacionamiento de un centro comercial en Brasil para hacer la importante pregunta. A pesar de lo sorpresivo del momento, la modelo aceptó la propuesta, aunque admitió que esperaba algo más especial.

Paolo Guerrero se comprometió con Ana Paula Consorte

Ana Paula Consorte compartió en televisión detalles del momento en que Paolo Guerrero le pidió la mano. "Paolo me pidió (la mano) en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: 'ya, entonces ahora'. Y le dije: 'entonces de rodillas'. Lo hizo pero le dije: 'Aquí no se puede' y él me dijo: 'Yo ya pedí'. Es su forma, fue en Brasil", contó la modelo.

La revelación generó sorpresa en el set, y María Pía Copello, una de las conductoras del programa, reaccionó con asombro: "Entonces, una primicia para San Valentín: Paolo Guerrero se puso de rodillas en un estacionamiento para pedirle matrimonio a Ana Paula".

Ana Paula Consorte esperaba una propuesta más especial

Si bien la brasilera aceptó la propuesta de Paolo Guerrero, confesó que le hubiera gustado que el futbolista planeara algo más significativo para el momento. "Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita", mencionó.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre una posible fecha de boda ni planes concretos para la ceremonia. Sin embargo, con esta revelación queda claro que su relación sigue firme y que han decidido dar el siguiente paso juntos.