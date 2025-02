El compromiso entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte continúa siendo tema de conversación. Luego de que la modelo brasileña revelara que el futbolista le propuso matrimonio, las cámaras de televisión buscaron la reacción de su madre, Doña Peta, quien asistió al partido de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, su respuesta sorprendió a más de uno.

Durante el encuentro deportivo, Doña Peta y Ana Paula Consorte estuvieron presentes, pero se ubicaron en zonas diferentes del estadio. A la salida del evento, la prensa abordó a la madre del delantero para conocer su opinión sobre el compromiso. No obstante, lejos de compartir su sentir, evitó hablar sobre el tema, mostrando una actitud reservada que llamó la atención.

Doña Peta no responde por boda entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

El programa televisivo 'Amor y fuego' difundió imágenes en las que se observa a Ana Paula Consorte y Doña Peta en el estadio Alejandro Villanueva el pasado 22 de febrero. Mientras la modelo presenció el partido desde un palco, la madre de Paolo Guerrero optó por ubicarse en la tribuna de occidente, lo que evidenció una aparente distancia entre ambas.

A la salida del recinto, los reporteros se acercaron a Doña Peta para conocer su opinión sobre la futura boda. Sin embargo, su reacción fue tajante. Cuando le preguntaron si el gol de su hijo estuvo dedicado a ella, respondió con indiferencia: "No lo sé".

Al ser consultada directamente sobre si Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte llegarán al altar, fue aún más contundente: "Háblame de deporte, ya te he dicho", expresó con visible molestia, esquivando cualquier declaración sobre el compromiso.

Paolo Guerrero le pidió matrimonio a Ana Paula Consorte

Por su parte, Ana Paula Consorte confirmó en el programa 'Mande quien mande' que el futbolista le pidió la mano en Brasil, aunque la forma en la que lo hizo no fue la que ella esperaba. La modelo relató que el momento ocurrió en un estacionamiento de un centro comercial, mientras estaban acompañados de sus hijos.

"Paolo me pidió (la mano) en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: 'Ya, entonces ahora'. Y le dije: 'Entonces de rodillas'. Lo hizo, pero le dije: 'Aquí no se puede' y él me dijo: 'Yo ya pedí'", contó la modelo.

A pesar de haber aceptado la propuesta, Ana Paula Consorte reconoció que esperaba una pedida de mano más especial, lo que dejó abierta la posibilidad de un segundo momento más formal. Mientras tanto, los seguidores de la pareja continúan atentos a cualquier anuncio oficial sobre la esperada boda de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. "Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita", agregó la modelo.