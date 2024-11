La historia de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero comenzó en Brasil, donde ambos se conocieron e iniciaron una relación sentimental. Con el tiempo, el ‘Depredador’ decidió retornar a Perú, por lo que su novia tuvo que acoplarse a una nueva vida fuera de su país natal y cambiar sus prioridades.

Se sabe que Ana Paula Consorte actualmente tiene dos hijos con Paolo Guerrero, por lo que la brasileña demuestra constantemente su amor por el futbolista, a pesar de que no todo es felicidad en su romance, y así lo han evidenciado en sus redes sociales.



¿Qué edad tiene Ana Paula Consorte?



Ana Paula Consorte, la actual novia de Paolo Guerrero, nació el 30 de julio de 1992, por lo que actualmente tiene 32 años. A diferencia del futbolista, la modelo es 8 años menor que él, pero eso no les ha impedido formar una sólida relación.

Ana Paula Consorte y su cumpleaños 32. Foto: Instagram

“Creo que estoy en el mejor momento de mi vida, con mis hijos, con mi familia, todo está muy lindo. Siempre estoy con mis hijos, soy una mamá gallina”, reveló la brasileña en un programa de televisión.



Incluso, Ana Paula Consorte ha revelado que no tiene niñera en Perú, por lo que se encarga totalmente del cuidado de sus hijos junto con Paolo Guerrero. “Cuido de los bebés sola, no tengo nana por ahora. A veces estoy como loca, pero todo bien, Paolo me ayuda por las noches”, agregó en la mencionada entrevista.

Ana Paula Consorte más enamorada que nunca de Paolo Guerrero. Foto: Instagram

¿Qué estudió Ana Paula Consorte?



Por otro lado, se sabe que Ana Paula Consorte estudió la carrera de Derecho, pues así lo confesó en una entrevista que tuvo con el programa ‘Mande quien mande’. A pesar de que actualmente se dedica al modelaje y trabaja con sus redes sociales, la brasileña ha confesado que retomará su profesión más adelante.

“Yo estudié Derecho, pero me falta el trabajo de conclusión para terminar la carrera, pero tengo que estar en Brasil, por eso ahora no (continúo). No (me falta) nada, solo entregar el trabajo. (¿Has pensado retomarlo?) Sí, cuando regresemos a Brasil voy a retomarlo, sí”, manifestó con cierto nerviosismo.