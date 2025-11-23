Dua Lipa: la estrella del pop que construye un imperio cultural

Antes de cumplir 30 años, Dua Lipa ya había cantado en vivo con dos leyendas de la música: Cher y Elton John. Además, fue considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2024. Nacida en Londres, en 1995, la cantante, compositora, entrevistadora literaria, productora y modelo, llega por primera vez a Perú como parte de una gira mundial que empezó en Berlín en junio de 2024. Su carrera continuaría en cine. Pedro Almodóvar ha dicho que la quiere para sus próximas películas.

“Nació para el escenario. Tiene un talento increíble para conectar con el público”, le dijo el director español a la revista Bazaar. “La belleza siempre me sorprende, pero la suya es especial. Tiene mucha vida. Es contagiosa. Puede hacer bailar a todo un auditorio como si fuera una discoteca, con ese tono ronco tan peculiar que tiene, que me encanta”.

La historia de Dua Lipa en la música empieza cuando tenía 15 años y deja su vida familiar en Kosovo, para mudarse a Londres e iniciar una carrera. Como en otras biografías, ese sueño lo tuvo que alternar con trabajos como mesera y modelo. Con 22 años, lanzó su primer disco y tuvo un tema en los primeros lugares del mundo: New Rules. Meses después, fue nominada a los BRIT Awards y ganó en la categoría mejor artista nuevo. “Quiero agradecer a cada una de las mujeres que han estado en este escenario antes que yo y que les han dado a chicas como yo un lugar por el que sentirse inspiradas y alguien a quien admirar y que nos permitiera soñar. Esto va dedicado a que más mujeres estén en estos escenarios, ganando estos premios y conquistando el mundo”, señaló en su discurso, cuando subió al escenario para recoger el premio a mejor solista femenina.

En la pandemia, lanzó Future Nostalgia (2020), un disco con influencia de la música de los 70, 80 y 90 que la posicionó inmediatamente como figura. Incluso, en el documental de Netflix, Song Exploder (2022), le dedican un capítulo a la creación de Love Again, aquella canción acerca de la ruptura de una relación y cuya melodía tiene guitarra eléctrica, acústica y violín. “Pensé: ‘tengo que liberarme de esto, no es saludable para mí’”, ha dicho sobre la letra porque se considera una “mujer fuerte”, pero que en ese momento no se “reconocía”.

El disco une dos mundos. Dua Lipa dice que creció escuchando la música favorita de sus padres, desde Blondie a Jamiroquai. También ha dicho que las canciones que interpreta tienen la banda sonora de su vida. “Creo firmemente que todo lo que escribo se hace realidad. Por eso siempre soy muy, muy cautelosa con lo que escribo. No intento generar una energía desbordante. Simplemente intento ser alegre, divertirme y compartir mis experiencias”, declaró a la revista Bazaar. “Creas aquello que amas; creas aquello que te apasiona y de lo que te sientes orgulloso. Lo compartes con el mundo y tienes que asumir las consecuencias”.

De regreso a Kosovo

Hay una fotografía de Dua Lipa rodeada de los niños del campamento palestino de Bourj el Barajneh en Beirut, Líbano, en 2019. “Puedes leer sobre las condiciones o ver los desafíos en la televisión, pero no comprendes realmente las terribles circunstancias de los refugiados sirios hasta que las vives con tus propios ojos”, declaró en el viaje con UNICEF.

La cantante es hija de un exvocalista de rock y de una abogada que salieron de Kosovo por la violencia y se instalaron en Londres a inicios de los 90. Cuando la cantante tenía 11 años, regresó a la tierra de sus padres. “Esto es personal para mí. Mis padres huyeron de una región devastada por la guerra y construyeron una vida en un nuevo lugar. Y cada uno de los niños refugiados que conocí tiene padres como los míos”. En agosto de este año, la presidenta, Vjosa Osmani, le entregó la ciudadanía por ser una de las “figuras culturales” más emblemáticas. “Esto completa la dualidad que siempre he tenido. Amo este país y esto significa mucho para mí y mi familia”.

Junto con su padre, la cantante creó el festival de música Sunny Hill. Dukagjin Lipa es su mánager y compañía inseparable en sus giras; incluso, asiste a los conciertos. La intención con este festival que se celebra en agosto en Pristina es “cambiar la retórica de lo que la gente piensa sobre Kosovo y su situación desgarrada por la guerra”, ha dicho Dua Lipa a la BBC.

Por estos años, tras el Grammy por Future Nostalgia, Dua Lipa se ha consolidado como una estrella de la música, pero también como influyente en plataformas dedicadas a la literatura. Tiene el club de lectura Service95; entrevista a autores y ha visitado, incluso, una prisión femenina. Como nieta de un historiador, la cantante es una lectora voraz desde niña. En su discurso en los premios Booker 2022, dijo que en su adolescencia leyó al autor Ismail Kadare y aprendió de la resistencia albanesa.

El impacto cultural de su iniciativa ha sido tal que un artículo de The Guardian se tituló: ¿Es Dua Lipa la mejor entrevistadora literaria? “Al principio, pensé que coronar a Dua Lipa como la mejor entrevistadora de novelistas del momento sería un cliché, pero cuanto más veía sus entrevistas, más me daba cuenta de que es la mejor del momento. Hace preguntas inteligentes, impregnadas de empatía y curiosidad”, señala el escritor Blake Lefray a The Guardian. Hace poco, la cantante recomendó This House of Grief de Helen Garner. La escritora australiana respondió tras la entrevista. “Me pareció impresionante, seria y sensible”.

También ha recibido un certificado oficial en lengua española. Todo ello en medio de una gran gira mundial como lo es Radical Optimism Tour. Dua Lipa presenta un setlist con las canciones de sus tres discos y cierra con Houdini, pero antes de subir al escenario, quizá, ensaye por última vez la canción local que interpretará. Puede ir del folclor al rock. En Brasil cantó Magalenha y en Argentina De música ligera.