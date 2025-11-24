HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Ricardo Arjona Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Estadio Nacional con su tour 'Lo que el Seco no dijo'

Ricardo Arjona regresa al Perú con su tour mundial 'Lo que el Seco no dijo'. Conoce la fecha de su concierto en el Estadio Nacional y cómo conseguir entradas para su show.

Concierto de Ricardo Arjona en Estadio Nacional. Foto: composición LR/difusión
Concierto de Ricardo Arjona en Estadio Nacional. Foto: composición LR/difusión

Ricardo Arjona anunció su esperado regreso al Perú como parte de su tour mundial 'Lo que el Seco no dijo'. El cantautor guatemalteco llegará a Lima el viernes 26 de junio de 2026 para ofrecer un concierto multitudinario en el Estadio Nacional, donde presentará nuevas versiones de clásicos como 'Historia de un taxi' y 'Fuiste tú', además de canciones de su álbum 'Seco', lanzado en enero de 2025.

El retorno de Ricardo Arjona a los escenarios se da luego de iniciar su recorrido mundial con 23 conciertos sold out en Guatemala, antes de continuar por Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Su propuesta en vivo destaca por una escenografía minimalista y un formato introspectivo acompañado por un equipo internacional de más de 12 músicos y colaboradores.

¿Cuándo es el concierto de Ricardo Arjona en Perú?

El concierto de Ricardo Arjona en Lima está programado para el viernes 26 de junio de 2026 en el Estadio Nacional de José Díaz. Esta presentación forma parte del tour Lo que el Seco no dijo, con el que el cantautor promete llevar a su público a un recorrido musical que fusiona sonidos tradicionales guatemaltecos con su estilo característico.

Ricardo Arjona en Lima. Foto: difusión

Ricardo Arjona en Lima. Foto: difusión

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Nacional?

La preventa oficial estará disponible los días 28 y 29 de noviembre, desde las 10:00 a. m., exclusivamente con tarjetas Interbank, a través de la plataforma digital de Teleticket, y se mantendrá hasta agotar stock. Además, los clubes de fans internacionales tendrán acceso anticipado mediante la venta especial de Mundo Arjona, habilitada el 27 de noviembre.

¿Cuál es el precio de las entradas para el concierto de Ricardo Arjona en Lima?

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales de las entradas en preventa ni el costo regular por zonas en el Estadio Nacional. Sin embargo, se espera que la información completa sea publicada en los próximos días por Teleticket. Los fans deben permanecer atentos a las actualizaciones oficiales, ya que las preventas suelen incluir descuentos exclusivos con tarjetas o beneficios especiales dependiendo del método de pago.

