Las integrantes de Corazón Serrano vivieron un incómodo momento durante su visita a una radio ecuatoriana, donde un presentador sorprendió con una desatinada y polémica pregunta dirigida inicialmente a Cielo Fernández y luego a todo el grupo. La interrogante generó molestia inmediata entre las vocalistas y de la fundadora del grupo de cumbia, Yrma Guerrero, quien expresó su total rechazo y calificó el episodio como una “falta de respeto”.

“De hecho que está recontra mal porque no está bien. Es una falta de respeto porque nosotras somos cantantes, en ningún aspecto cantamos calat**”, declaró Yrma Guerrero para 'América hoy'. El momento generó incomodidad visible entre Susana Alvarado, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Cielo Fernández y demás integrantes, quienes se encontraban en el país vecino para ofrecer un concierto el 21 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui.

Yrma Guerrero expresa su molestia ante conductor ecuatoriano a vocalistas de Corazón Serrano

Indignada por lo ocurrido, Yrma Guerrero defendió a sus compañeras de la orquesta piurana y señaló que la pregunta del presentador estuvo completamente fuera de lugar. La cantante enfatizó que ese tipo de comentarios no corresponden a una entrevista profesional: “Te lo podría preguntar tu pareja… pero no un periodista te va a preguntar ‘¿qué canción cantarías calat*** en la ducha?’ ¿y a él qué le importa qué canción puedo cantar cala** en la ducha?”, cuestionó.

Asimismo, la fundadora de Corazón Serrano aseguró que fue desatinada la pregunta que tuvieron que enfrentar sus compañeras en la radio ecuatoriana. En aquel momento, Cielo Fernández fue tajante al decir: “Oye, pero bien fea tu pregunta”. Asimismo, Briela Cirilo no dejó pasar la situación y replicó: “Muy morbosa tu pregunta, la verdad”.

Ethel Pozo critica actitud de presentador ecuatoriano con integrantes de Corazón Serrano

La conductora de 'América hoy' condenó la actitud del locutor ecuatoriano y señaló que es inaceptable que artistas que viajan ilusionadas por una gira internacional sean abordadas con preguntas fuera de contexto. “Enfermos hay en todos lados, con micrófono y todo… es totalmente fuera de lugar preguntar a cantantes que van tan ilusionadas a hacer una gira”, manifestó.

Ethel Pozo destacó que las integrantes de Corazón Serrano merecían ser consultadas sobre su trabajo musical y su trayectoria, y no enfrentar comentarios que calificó de inapropiados y desubicados.