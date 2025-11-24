La cantante hizo vibrar al público tras presentarse en el aniversario de Son del Duke. Foto: Composición LR

El 12° aniversario de Son del Duke reunió a cientos de personas en Chiclayo, quienes disfrutaron de una celebración llena de música, baile y presentaciones especiales.

En medio de la celebración, el momento que terminó llevándose toda la atención fue la reaparición de Cielo Fernández, exintegrante del grupo. Su presencia se convirtió rápidamente en el punto más comentado en el concierto y se hizo viral en redes.

Cielo Fernández causa furor en el aniversario de Son del Duke

Durante el inicio del segmento conocido como el baile de la ‘Chica Rap’, se proyectó una ideo en el que Cielo Fernández enviando un saludo especial a sus excompañeros. En el clip, la cantante felicitó a su ex agrupación por su aniversario, lo que generó aplausos entre los asistentes.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando la artista apareció sorpresivamente en el escenario, provocando gritos y ovaciones del público. El animador la recibió con emoción y no dudó en presentarla como “nuestra verdadera Chica Rap”, dando pase a uno de los momentos más esperados de la noche.

Cielo se unió a la agrupación para revivir la coreografía que la volvió conocida, robándose el show con su estilo característico. Seguidamente interpretó el mix “Qué Bonito”, siendo coreado por el público. Durante su presentación mencionó el popular “Son del Duke, el orgullo leonardino” y también agradeció a Corazón Serrano, agrupación a la que pertenece actualmente.

Corazón Serrano muestra el reencuentro

La presencia de Corazón Serrano en el evento no pasó desapercibida. La agrupación, que fue invitada especial al evento, compartió en TikTok un video del instante en el que Cielo entona el mix “Qué Bonito” durante el aniversario, captando rápidamente miles de reproducciones.

“Son del Duke y Corazón Serrano. ¡Gracias por la invitación a su 12 aniversario!”, se lee como descripción en las imágenes que emocionaron a miles de seguidores.