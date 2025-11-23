Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34
Cantante Pamela Franco no escatimó gastos para sorprender a Christian Cueva y se fue hasta Ecuador, junto a los padres del futbolista, para festejarle su cumpleaños.
Christian Cueva cumplió 34 años el domingo 23 de noviembre en Ecuador, donde reside por su labor como futbolista del club Emelec. Una de las primeras en saludarlo fue su pareja, Pamela Franco, quien desde Perú compartió fotos inéditas con el jugador en sus redes sociales, recordándole el amor que siente por él.
Sin embargo, la cantante de cumbia no se quedó allí y decidió sorprender al jugador viajando al país norteño junto a los padres de Cueva para darle una tremenda sorpresa: una presentación junto a su grupo musical para celebrar con sus amigos y festejarle su cumpleaños.
Pamela Franco viajó por Christian Cueva hasta Ecuador para festejarle su cumpleaños
Karla Franco, hermana de Pamela y quien la acompaño hasta Guayaquil, fue quien filtró las imágenes de la celebración en sus historias de Instagram. En ellas se ve a Christian Cueva y a la cantante posando junto a una torta con temática de la selección peruana y una decoración de globos, ambos luciendo muy sonrientes, previo al show privado que ofrecería la cumbiambera dentro de una vivienda.
Allí, la cantante interpretó uno de sus grandes éxitos, ‘Dile que nos amamos’, mientras el futbolista bailaba detrás de ella y los amigos íntimos de la pareja, incluidos los padres del jugador, festejaban y aplaudían a la artista.