Espectáculos

Nickol Sinchi sería la nueva integrante de Son del Duke y causa revuelo en 'Esta Noche' tras renuncia masiva de sus cantantes

La excantante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, será el nuevo gran jale de Son del Duke, luego de que algunos de sus cantantes renunciaran continuamente para formar su propio grupo.

Nickol Sinchi será presentada oficialmente en Son del Duke el 15 de noviembre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Nickol Sinchi será presentada oficialmente en Son del Duke el 15 de noviembre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

En medio de una reestructuración en la agrupación de cumbia Son del Duke, el nombre de Nickol Sinchi ha acaparado la atención del público tras su sorpresiva aparición en el programa ‘Esta Noche’, conducido por 'La Chola Chabuca'. La cantante fue vista luciendo el vestuario oficial de la agrupación femenina, generando especulaciones sobre su ingreso como nueva vocalista.

El grupo liderado por Alex Duque atraviesa una etapa de cambios importantes luego de la salida de cuatro de sus integrantes, en plena gira por Europa. Desde entonces, los seguidores han estado atentos a los movimientos del conjunto, y la aparición de Sinchi ha sido interpretada como una señal clara de que se sumará oficialmente al proyecto.

Nickol Sinchi se juntará con Estrella Torres y Thamara Gómez en Son del Duke

En el reciente programa ‘La Chola Chabuca’, emitido por América Televisión, Son del Duke sorprendió al presentarse junto a Thamara Gómez, Estrella Torres y a Ebony Delgado como sus nuevas voces principales. Pese a que se pensaba que la formación ya estaba completa, la presencia de Nickol Sinchi con el mismo atuendo que las demás cantantes encendió el revuelo en sus seguidores.

Nickol, quien se ganó el cariño del público durante su paso por Corazón Serrano, fue captada compartiendo escenario con Torres y Delgado. Esta aparición no solo confirmó su cercanía con la agrupación, sino que sugiere una integración completa al renovado frente musical del grupo. Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte del líder, Alex Duque, todo apunta a que su presentación se formalizará el sábado 15 de noviembre en el programa ‘Esta Noche’, donde se espera una puesta en escena especial con todas las integrantes actuales.

Con esta movida, Son del Duke refuerza su alineación con voces reconocidas del género, posicionándose como uno de los grupos más dinámicos del circuito tropical. La combinación de talentos como los de Estrella Torres, Thamara Gómez y ahora Nickol Sinchi genera gran expectativa entre los fans y especialistas del medio.

Compañera de Nickol Sinchi confirmó en un video su ingreso a la agrupación

La revelación más contundente sobre la posible incorporación de Nickol Sinchi vino de una de sus propias compañeras de escenario. Ebony Delgado compartió un video grabado durante la visita al set de ‘Esta Noche’, donde se observa claramente a Nickol vistiendo el uniforme que identifica a las integrantes de Son del Duke.

El clip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, estuvo acompañado del texto: “Lo que muchos estaban esperando… oficialmente Nickol Sinchi ya es parte de la familia de Son del Duke”. Esta publicación alimentó aún más los rumores, a pesar de que la agrupación aún no ha emitido una confirmación formal.

