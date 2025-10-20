‘El reventonazo de la Chola’ supera en el rating a ‘Yo soy’ y se corona como el programa más visto del fin de semana
La Chola Chabuca celebró el aniversario 18 de ‘El reventonazo’ con un programa especial en el que estuvieron grandes invitados.
El pasado sábado 18 de octubre, La Chola Chabuca protagonizó una celebración especial por el 18 aniversario del ‘Reventonazo de la Chola’. El programa ha logrado mantenerse como líder en su horario contó con una destacada alineación de artistas.
En el contexto de los programas de América Televisión, ‘El Reventonazo de la Chola’, presentado por Ernesto Pimentel, se destacó al alcanzar el primer lugar en sintonía, registrando 10,5 puntos y reafirmándose como el preferido del público entre las 8 p.m. y 10 p.m.
¿Cuánto rating hizo ‘Yo soy’?
En el segundo puesto de la lista de programas más vistos se encuentra ‘Los milagros de la rosa Perú’, que alcanzó un rating de 10,2 puntos. Por otro lado, ‘Esta noche’, también conducido por la ‘Chola Chabuca’, se posicionó en el cuarto lugar con 8,2 puntos.
En tanto, el programa de Latina, ‘Yo soy’, logró un rating de 8,1 puntos durante su emisión de 9 p.m. a 11 p.m., ocupando el décimo lugar en la clasificación general. En una posición más baja, ‘JB en ATV’ obtuvo 5,8 puntos, gracias a sus entretenidos sketches liderados por Jorge Benavides.
La Chola Chabuca feliz por su 18 aniversario y el rating
La Chola Chabuca expresó su felicidad y agradecimiento al público por el 18 aniversario de ‘El Reventonazo’, un programa que ha brindado alegría a las familias peruanas a lo largo de los años.
“Hemos trabajado arduamente para ofrecer una propuesta repleta de humor, música y grandes invitados. Este sábado, celebraremos a lo grande con los comediantes más queridos del país y la cholita que todos esperan cada semana”, destacó.
En la celebración del sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca recibió en su set a reconocidas figuras como Amaranta, Chechito, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca y Pamela López, quienes se unieron para cantarle el ‘happy birthday’.