HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca
Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca     
Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC
Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      Sigue EN VIVO el partido de Universitario vs Ayacucho FC      
Espectáculos

‘El reventonazo de la Chola’ supera en el rating a ‘Yo soy’ y se corona como el programa más visto del fin de semana

La Chola Chabuca celebró el aniversario 18 de ‘El reventonazo’ con un programa especial en el que estuvieron grandes invitados. 

La Chola Chabuca celebró los 18 años de su programa. Foto: América Tv.
La Chola Chabuca celebró los 18 años de su programa. Foto: América Tv.

El pasado sábado 18 de octubre, La Chola Chabuca protagonizó una celebración especial por el 18 aniversario del ‘Reventonazo de la Chola’. El programa ha logrado mantenerse como líder en su horario contó con una destacada alineación de artistas.

En el contexto de los programas de América Televisión, ‘El Reventonazo de la Chola’, presentado por Ernesto Pimentel, se destacó al alcanzar el primer lugar en sintonía, registrando 10,5 puntos y reafirmándose como el preferido del público entre las 8 p.m. y 10 p.m.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: La Chola Chabuca celebra los 18 años de ‘El reventonazo’ con programa especial: “Vamos a botar la casa por la ventana”

lr.pe

¿Cuánto rating hizo ‘Yo soy’?

En el segundo puesto de la lista de programas más vistos se encuentra ‘Los milagros de la rosa Perú’, que alcanzó un rating de 10,2 puntos. Por otro lado, ‘Esta noche’, también conducido por la ‘Chola Chabuca’, se posicionó en el cuarto lugar con 8,2 puntos.

En tanto, el programa de Latina, ‘Yo soy’, logró un rating de 8,1 puntos durante su emisión de 9 p.m. a 11 p.m., ocupando el décimo lugar en la clasificación general. En una posición más baja, ‘JB en ATV’ obtuvo 5,8 puntos, gracias a sus entretenidos sketches liderados por Jorge Benavides.

PUEDES VER: Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

lr.pe

La Chola Chabuca feliz por su 18 aniversario y el rating

La Chola Chabuca expresó su felicidad y agradecimiento al público por el 18 aniversario de ‘El Reventonazo’, un programa que ha brindado alegría a las familias peruanas a lo largo de los años.

“Hemos trabajado arduamente para ofrecer una propuesta repleta de humor, música y grandes invitados. Este sábado, celebraremos a lo grande con los comediantes más queridos del país y la cholita que todos esperan cada semana”, destacó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En la celebración del sábado 18 de octubre, la Chola Chabuca recibió en su set a reconocidas figuras como Amaranta, Chechito, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca y Pamela López, quienes se unieron para cantarle el ‘happy birthday’.

Notas relacionadas
Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

Final de ‘Yo soy’ vence por primera vez en el rating a la Chola Chabuca: estos fueron los programas más vistos

LEER MÁS
‘Esto es guerra’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’: ¿cuántos puntos hizo?

‘Esto es guerra’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’: ¿cuántos puntos hizo?

LEER MÁS
‘El reventonazo de la Chola’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

‘El reventonazo de la Chola’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘JB en ATV’

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

LEER MÁS
Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

Mauricio Diez Canseco sorprende al confesar que su novia, Aixa Sosa, no quiere contraer matrimonio con él: "Como me casé y luego divorcié"

LEER MÁS
Magaly Medina expone video de Jesús Barco en piscina junto con amigas y amigos, pero sin Melissa Klug

Magaly Medina expone video de Jesús Barco en piscina junto con amigas y amigos, pero sin Melissa Klug

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Espectáculos

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Melissa Klug rompe su silencio tras borrar anuncio de ruptura con Jesús Barco y habla sobre presunta infidelidad: "Ha sido un error"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025