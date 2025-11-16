Thamara Gómez pasó un incómodo momento durante el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca. La actual integrante de 'Son del Duke' llegó al set para una entrevista, sin embargo, quedó sorprendida cuando el programa emitió una nota biográfica en la que aparecían fotos románticas junto al cómico Álvaro Aurora, con quien inició una relación en octubre de 2024.

La inesperada aparición de su expareja en el clip dejó en shock a la cantante, quien comentó que debían corregir el video. "Tenías que omitir una parte cholita", señaló Thamara Gómez. Esto llevó a que la conductora le preguntara si aún mantenía una relación con Álvaro Aurora.

Thamara Gómez confirma su separación definitiva con cómico Álvaro Aurora

Tras el incidente, Thamara Gómez confesó que terminó su relación con el cómico hace unos meses. Asimismo, señaló que la separación se dio en buenos términos.

"No (estamos) ya hace meses. Hemos terminado en buenos términos y siempre deseando lo mejor", confesó la artista. Ante esta revelación, Ernesto Pimentel no dudó en preguntarle si esta vez la separación era definitiva, pues no sería la primera vez que anunciaban su ruptura en televisión.

Programa de la Chola Chabuca emitió video con fotos románticas de Thamara y Alvaro. Foto: América TV

"¿Ya habías terminado antes? ¿Esta es la segunda o tercera vez?", cuestionó la Chola Chabuca a lo que Thamara respondió: "No, ya cada quien está enfocado en sus cosas y siempre deseando lo mejor".