HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Entretenimiento

Thamara Gómez vive momento incómodo en programa de la Chola Chabuca al mostrarle fotos junto a Álvaro Aurora: “Hemos terminado”

La actual cantante de 'Son del Duke', Thamara Gómez confesó que, actualmente, no mantiene una relación sentimental con Álvaro Aurora. La noticia surgió luego de que el programa mostrara fotos donde se le veía en situaciones románticas con el cómico.

Thamara Gómez reveló que terminó su relación con Álvaro Aurora.
Thamara Gómez reveló que terminó su relación con Álvaro Aurora. | Foto: composición LR/América TV

Thamara Gómez pasó un incómodo momento durante el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca. La actual integrante de 'Son del Duke' llegó al set para una entrevista, sin embargo, quedó sorprendida cuando el programa emitió una nota biográfica en la que aparecían fotos románticas junto al cómico Álvaro Aurora, con quien inició una relación en octubre de 2024.

La inesperada aparición de su expareja en el clip dejó en shock a la cantante, quien comentó que debían corregir el video. "Tenías que omitir una parte cholita", señaló Thamara Gómez. Esto llevó a que la conductora le preguntara si aún mantenía una relación con Álvaro Aurora.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”

lr.pe

Thamara Gómez confirma su separación definitiva con cómico Álvaro Aurora

Tras el incidente, Thamara Gómez confesó que terminó su relación con el cómico hace unos meses. Asimismo, señaló que la separación se dio en buenos términos.

"No (estamos) ya hace meses. Hemos terminado en buenos términos y siempre deseando lo mejor", confesó la artista. Ante esta revelación, Ernesto Pimentel no dudó en preguntarle si esta vez la separación era definitiva, pues no sería la primera vez que anunciaban su ruptura en televisión.

Programa de la Chola Chabuca emitió video con fotos románticas de Thamara y Alvaro. Foto: América TV

Programa de la Chola Chabuca emitió video con fotos románticas de Thamara y Alvaro. Foto: América TV

"¿Ya habías terminado antes? ¿Esta es la segunda o tercera vez?", cuestionó la Chola Chabuca a lo que Thamara respondió: "No, ya cada quien está enfocado en sus cosas y siempre deseando lo mejor".

Notas relacionadas
Thamara Gómez envió indirecta a excompañeras de Son del Duke: "Este camino de la música no es fácil"

Thamara Gómez envió indirecta a excompañeras de Son del Duke: "Este camino de la música no es fácil"

LEER MÁS
La picante pregunta sobre Thamara Gómez que evitó Milena Zárate en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

La picante pregunta sobre Thamara Gómez que evitó Milena Zárate en 'El valor de la verdad': fue salvada por el botón rojo

LEER MÁS
Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

Milena Zárate enfurece con su invitada por apretar el botón rojo tras insólita pregunta sobre Thamara Gómez: “¿No entiendo por qué presionaste?”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La loba remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto este 15 de noviembre

¡La loba remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto este 15 de noviembre

LEER MÁS
Shakira en Lima 2025: horarios, accesos, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional este 15 de noviembre

Shakira en Lima 2025: horarios, accesos, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional este 15 de noviembre

LEER MÁS
A qué hora es el Miss Universo 2025: horario del certamen de belleza en Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México y otros países

A qué hora es el Miss Universo 2025: horario del certamen de belleza en Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México y otros países

LEER MÁS
Año Nuevo 2025 en las playas del sur: top de fiestas para celebrar este 31 de diciembre

Año Nuevo 2025 en las playas del sur: top de fiestas para celebrar este 31 de diciembre

LEER MÁS
María Antonieta de las Nieves reaparece en América TV y fans reaccionan: "Nuestra Chilindrina"

María Antonieta de las Nieves reaparece en América TV y fans reaccionan: "Nuestra Chilindrina"

LEER MÁS
SM Entertainment niega que cancelación del 'Overpass Lima' fuera por Kai de EXO y responsabiliza a la organizadora del evento

SM Entertainment niega que cancelación del 'Overpass Lima' fuera por Kai de EXO y responsabiliza a la organizadora del evento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO, minuto a minuto: las tres derechas Kast, Kaiser y Matthei ya emitieron su voto

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: participación, incidencias y resultados de la consulta popular minuto a minuto

Entretenimiento

Shakira en Lima 2025: horarios, accesos, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional este 15 de noviembre

¡La loba remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto este 15 de noviembre

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025? Guía paso a paso y link oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan De la Puente: “Hoy vivimos elecciones plutocráticas: el dinero y la violencia decidirán el proceso electoral”

El 44 aniversario de La República: entre la tradición y la generación Z

6 precandidatos con investigaciones aspiran la vicepresidencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025