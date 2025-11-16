Thamara Gómez vive momento incómodo en programa de la Chola Chabuca al mostrarle fotos junto a Álvaro Aurora: “Hemos terminado”
La actual cantante de 'Son del Duke', Thamara Gómez confesó que, actualmente, no mantiene una relación sentimental con Álvaro Aurora. La noticia surgió luego de que el programa mostrara fotos donde se le veía en situaciones románticas con el cómico.
- Natalia Salas se quiebra de emoción al llegar al altar en su mágica boda religiosa con Sergio Coloma
- La prótesis ocular que devuelve la vista a pacientes invidentes: ¿Cuán viable será acceder a este revolucionario tratamiento?
Thamara Gómez pasó un incómodo momento durante el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca. La actual integrante de 'Son del Duke' llegó al set para una entrevista, sin embargo, quedó sorprendida cuando el programa emitió una nota biográfica en la que aparecían fotos románticas junto al cómico Álvaro Aurora, con quien inició una relación en octubre de 2024.
La inesperada aparición de su expareja en el clip dejó en shock a la cantante, quien comentó que debían corregir el video. "Tenías que omitir una parte cholita", señaló Thamara Gómez. Esto llevó a que la conductora le preguntara si aún mantenía una relación con Álvaro Aurora.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD
PUEDES VER: Thamara Gómez revela que volvió a romper con cómico Álvaro Aurora tras unirse a Son del Duke: “Le deseo todo lo mejor”
Thamara Gómez confirma su separación definitiva con cómico Álvaro Aurora
Tras el incidente, Thamara Gómez confesó que terminó su relación con el cómico hace unos meses. Asimismo, señaló que la separación se dio en buenos términos.
"No (estamos) ya hace meses. Hemos terminado en buenos términos y siempre deseando lo mejor", confesó la artista. Ante esta revelación, Ernesto Pimentel no dudó en preguntarle si esta vez la separación era definitiva, pues no sería la primera vez que anunciaban su ruptura en televisión.
Programa de la Chola Chabuca emitió video con fotos románticas de Thamara y Alvaro. Foto: América TV
"¿Ya habías terminado antes? ¿Esta es la segunda o tercera vez?", cuestionó la Chola Chabuca a lo que Thamara respondió: "No, ya cada quien está enfocado en sus cosas y siempre deseando lo mejor".