Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

“Su perrita tiene más gracia que él”, expresó Paco Bazán al hablar de Fernando Díaz, de ‘Arriba mi gente,’ y dejó entrever que el comunicador habría querido apoderarse de su programa en ATV.  

Paco Bazán aclaró que Fernando Díaz, con quien coincidió en ATV, no es su amigo. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Paco Bazán aclaró que Fernando Díaz, con quien coincidió en ATV, no es su amigo. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.

Paco Bazán habló fuerte. El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ arremetió contra Fernando Díaz y los demás integrantes del programa ‘Arriba mi gente’ por haber revelado la denuncia que su expareja y madre de su hija, Melissa Linares, le interpuso en noviembre pasado por un supuesto incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos.

“Me llamó la atención el manejo periodístico de quien supuestamente es periodista o narrador de cuentos, Fernando Díaz, me sorprende que no hiciera su trabajo, pero ¿qué podemos pedir de un presentador cuya mascota (su perrita ‘pipoca’) tiene más gracia que él? ¿Cómo es posible que un programa familiar anuncie ‘Madre de hija de Paco Bazán lo denuncia’ sin investigar?”, señaló a Trome el actual novio de Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano

PUEDES VER: Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: 'Es real, pero no debí haberlo hecho público'

Paco dejó entrever que Fernando Díaz habría querido quedarse con su programa en ATV

Paco Bazán recordó que trabajó junto a Fernando Díaz en ATV durante la pandemia, cuando él estaba al frente de la conducción del noticiero y el comunicador se desempeñaba como productor periodístico. Sin embargo, tras ser diagnosticado con Covid-19 y ausentarse por varias semanas, aseguró que al regresar se llevó una gran sorpresa al encontrar a Díaz ocupando su lugar frente a cámaras.  

“No somos amigos, cuando trabajamos en ATV y yo conducía el noticiero en plena pandemia, él era el productor periodístico. Resulta que después de estar un año al aire me da el Covid, me mandan a casa por 21 días y cuando regreso, él estaba en mi lugar. En ese programa han dicho tantas cosas que fácilmente podría iniciar alguna acción legal, pero no lo hago porque ellos no son tan importantes para perder el tiempo”, recordó Bazán a Trome.

PUEDES VER: Paco Bazán descarta pelea con Magaly Medina, pero cuestiona su postura tras alianza de María Pía con Paolo Guerrero

Paco Bazán llama a ‘Arriba mi gente’ “recicladora de todo lo que no funciona”

Paco Bazán afirmó no conocer al otro conductor de ‘Arriba mi gente’, Santi Lesmes, y cuestionó a los presentadores de ese programa por haber respaldado a Maju Mantilla tras su presunta relación clandestina con el productor Christian Rodríguez.  

“¿Qué se puede esperar de los conductores que apoyaban a una conductora que supuestamente tenía una relación extramatrimonial con su productor? Ese programa es la recicladora de todo lo que no funciona en ese canal. A ese programa lo mejor que le pasó fue que llegue Ricardo Rondón, quien trató el tema (de la denuncia) de manera alturada”, expresó.

