Espectáculos

Yarita Lizeth habla por primera vez en ‘Esta noche’ sobre supuesto romance con Alejandro Páucar, hijo de la folclórica Dina Páucar

La popular ‘Chinita del amor’ será invitada en el programa ‘Esta noche’, donde La Chola Chabuca explora su vida sentimental y los rumores sobre su cercanía con Alejandro Páucar.

Yarita Lizeth Yanarico disfruta de su soltería tras finalizar su relación con el europeo Patric Lundberg. La cantante no cierra la puerta al amor, ligándola a Alejandro Páucar. | Foto: captura/América TV

Yarita Lizeth Yanarico quiere disfrutar de su soltería. Tras poner punto final a su historia de amor con el ciudadano europeo Patric Lundberg, la popular ‘Chinita del amor’ no le ha cerrado las puertas al amor. Incluso, en los últimos días ha sido vinculada sentimentalmente con Alejandro Páucar, primogénito de Dina Páucar y director de su agrupación. Ante esa situación, La Chola Chabuca aprovechó la visita de la puneña para ahondar en su vida sentimental en ‘Esta noche’, su programa de entrevistas de los sábados.

En un reciente avance de ‘Esta noche’, se ve que La Chola Chabuca pone en aprietos a la cantante Yarita Lizeth al preguntarle sobre Alejandro Páucar, quien fue su chambelán en el concierto que ofreció por sus 15 años de trayectoria. “Hay unos rumores… Dicen que cuando estás con Dina, Dina huele a suegra”, expresó Pimentel en su programa.

La reacción de Yarita Lizeth no pasó desapercibida. La cantante no pudo ocultar su sorpresa ante la pícara pregunta de La Chola Chabuca y solo atinó a reírse, bajar la cabeza y taparse los ojos.

PUEDES VER: Yarita Lizeth defiende a sus paisanos de Puno tras enfrentamiento con Phillip Butters: 'Juliaca siempre se ha hecho respetar'

Alejandro Páucar sorprende a Yarita Lizeth en TV

Este sábado 22 de noviembre, La Chola Chabuca tendrá a Yarita Lizeth como invitada de su programa ‘Esta noche’, donde intentará que la folclórica se abra y hable un poco más de su vida privada, meses después de anunciar su soltería. Asimismo, la artista de Juliaca hablará sobre los rumores de su cercanía con Alejandro Páucar, con quien meses atrás grabó el tema ‘Hola, ¿Cómo estás?’, cuyo videoclip ya superó el millón de reproducciones.

Por otro lado, Alejandro Páucar sorprendió a Yarita Lizeth, una de las voces femeninas más reconocidas del folclore andino, al grabar un video donde expresa lo que siente por la intérprete puneña. “Te admiro mucho… yo y mi familia también”, se le escucha decir al heredero de Dina Páucar que también busca abrirse camino en la música como cantante.

Cabe indicar que los rumores que entre Yarita y Alejandro habría más que una amistad se dio días cuando, en el aniversario 35 de Dina Páucar, el pasado 16 de noviembre en El Huaralino. Ese día, el joven apareció con un enorme ramo de rosas para entregar a Yanarico. “Soy amante de las flores, gracias, Alejo”, dijo. El joven, por su parte, respondió: “Esta noche es muy especial porque tú estás aquí”. Tras el detalle, ambos se abrazaron y así generaron suspicacia sobre su real vínculo.

