Espectáculos

Kiara Lozano, de Corazón Serrano, llora en pleno programa al recordar a su abuelo: “De él heredamos la música”

Cantante Kiara Lozano no pudo contener las lágrimas al ser sorprendida con un reportaje en el que recordó a su ser querido.

Kiara Lozano tiene actualmente 24 años. Foto: América TV.
Kiara Lozano tiene actualmente 24 años. Foto: América TV.

La agrupación Corazón Serrano hizo su aparición en el programa ‘Esta Noche’, presentado por La Chola Chabuca, donde compartieron música, anécdotas y momentos entrañables con sus seguidores. Sin embargo, la celebración tomó un giro emotivo cuando Kiara Lozano, joven integrante del grupo piurano de cumbia, no pudo contener las lágrimas.

Durante la transmisión de América TV, la cantante fue sorprendida con un reportaje que rememoraba su trayectoria musical, incluyendo imágenes de su querido abuelo Francisco. Este emotivo homenaje conmovió a Kiara, quien rompió en llanto al recodar a su ser querido fallecido en 2021. En entrevistas anteriores, la también bailarina reveló que él fue el responsable de inspirarla a convertirse en artista.

"Mi abuelo Francisco es una fibra tan delicada de mi corazón porque de él hemos heredado la música", expresó Kiara Lozano, dejando entrever la profunda conexión que mantiene con su legado familiar.

PUEDES VER: Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

lr.pe

Kiara Lozano enfurece tras ser comparada con Yahaira Plasencia

Kiara Lozano expresó su descontento ante las constantes comparaciones con la salsera Yahaira Plasencia, especialmente tras el impactante baile ‘Como una boa’ de esta última durante un show de Corazón Serrano en Cusco. A través de una transmisión en Tiktok, la cantante hizo un llamado a sus seguidores para que eviten estas comparaciones, reconociendo que no posee la misma figura que la exnovia de Jefferson Farfán.

"He visto miles de comentarios comparando el baile de Yahaira, la patrona, con el mío. Les pregunto: ¿realmente creen que hay comparación? No hay forma de que se puedan comparar esos bailes, es imposible, considerando el cuerpo que maneja Yahaira. ¿Cómo se les ocurre hacer esa comparación con mi cuerpo?", sentenció Lozano, dejando claro su punto de vista sobre el tema

