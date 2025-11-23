'El valor de la verdad' de Agatha Lys EN VIVO: horario y canal de TV donde ver el programa de Beto Ortiz EVDLV
Hoy 23 de noviembre, la esotérica Agatha Lys revelará episodios desconocidos y dolorosos de su vida en su esperado regreso a ‘El valor de la verdad’, donde abrirá su corazón sobre su infancia, sus visiones y los momentos que marcaron su camino en la astrología peruana.
La reconocida esotérica peruana Agatha Lys llega hoy domingo 23 de noviembre al sillón rojo de 'El valor de la verdad' para revelar episodios desconocidos y dolorosos de su vida. En esta edición, la clarividente compartirá momentos que marcaron su historia personal, desde el abandono de su padre, el periodista César Augusto Dávila, hasta experiencias que casi cambiaron su destino. “Aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas”, confiesa entre lágrimas en el adelanto.
Su testimonio también tocará episodios polémicos, como las consultas que le habría realizado Alberto Fujimori durante la toma de rehenes en la residencia de la Embajada de Japón. Además, narrará una premonición vinculada al trágico accidente del vuelo 251 de Faucett Perú, ocurrido en 1996, cuando un avión se estrelló en Arequipa sin dejar sobrevivientes.
¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Agatha Lys?
El programa 'El valor de la verdad' con Agatha Lys se transmitirá este domingo 23 de noviembre a través de Panamericana Televisión. La edición comenzará a las:
- 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 23 de noviembre
- 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 23 de noviembre
- 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 23 de noviembre
- 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en España: 4:00 a.m. del lunes 23 de noviembre
- 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m. del domingo 23 de noviembre
- 'El valor de la verdad' de Agatha Lys en Chile, Argentina y Brasil: 12:00 a.m. del lunes 23 de noviembre.
¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en Perú, Estados Unidos, España y otros países?
En Perú, el programa puede verse por:
- Panamericana TV – Canal 5 (señal abierta)
Operadores de cable:
- Movistar TV
- Claro TV
- DirecTV
Para quienes prefieren verlo desde dispositivos móviles o computadoras, la transmisión digital permite seguir la edición en tiempo real desde cualquier lugar del país:
- Canal oficial de 'El valor de la verdad' en YouTube