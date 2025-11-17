HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Hija de Yolanda Medina conmueve al aparecer en set de 'EVDLV' para abrazar a su madre tras de fuertes revelaciones: "Es una guerrera"

Aunque no fue anunciada como invitada, la joven sorprendió al ingresar al set de 'El valor de la verdad' para abrazar a su madre y expresar que es una “guerrera”.

Yolanda Medina y su hija Annie. Foto: composición LR/Panamericana
Yolanda Medina y su hija Annie. Foto: composición LR/Panamericana

La participación de Yolanda Medina en 'El valor de la verdad' dejó momentos emotivos e inesperados. Uno de los más impactantes ocurrió al final del programa, cuando su hija Annie ingresó al set sin haber sido anunciada como invitada oficial. La joven, quien había permanecido entre el público durante toda la grabación, abrazó a su madre tras escuchar las duras revelaciones que la líder de Alma Bella compartió frente al polígrafo. “Acá apoyándola siempre. Su verdad vale más que 1.000 palabras. Ella es una guerrera”, expresó conmovida.

Yolanda Medina, quien ganó 20.000 soles tras responder 18 preguntas sobre su vida artística y personal, no pudo evitar quebrarse por la inesperada muestra de apoyo. La cantante de cumbia aseguró sentirse “liberada” después de revelar temas dolorosos relacionados con su carrera, su entorno laboral y su vida familiar. “Siento que me he quitado un peso de encima, porque muchas veces me han dicho que soy la mala del cuento”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Yolanda Medina ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Pamela franco, Marisol, Christian Domínguez y el padre de su hija

lr.pe

Hija de Yolanda Medina abraza a su madre tras confesiones en 'El valor de la verdad'

Annie, hija de 30 años de Yolanda Medina, mantiene un bajo perfil y rara vez aparece en televisión. Sin embargo, esta vez decidió mostrar públicamente su respaldo a su madre luego de que la artista tocara episodios sensibles de su vida, como su relación con el padre de su hija, quien falleció de cáncer, así como sus conflictos con otras figuras del espectáculo.

La aparición de la hija de la cantante aparición en televisión había sido en 2023, en el programa '¿Cuál es el verdadero?', en el que se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre su vínculo con la cantante. Incluso, la cumbiambera le pidió disculpas por no haber estado presente en su niñez, ya que tenía que trabajar.

Durante la grabación de 'El valor de la verdad', Yolanda Medina estuvo acompañada por su madre, su hermana Karina Medina y su amiga cercana Emily Vargas, vocalista de Alma Bella. Sin embargo, fue la entrada final de Annie la que se robó todas las miradas y cerró el programa con un momento de profunda carga emocional.

PUEDES VER: Yolanda Medina, líder de Alma Bella, revela fuerte motivo por el que Pamela Franco la traicionó: 'Desapareció de la noche a la mañana'

lr.pe

Yolanda Medina confesó que Pamela Franco la traicionó

Entre las revelaciones más fuertes de la noche estuvo el quiebre de la amistad entre Yolanda Medina y Pamela Franco. La cumbiambera relató que su entonces compañera “desapareció de la noche a la mañana” pese a tener un viaje pactado a Chile con pasajes ya comprados. La líder de Alma Bella recordó que intentó comunicarse insistentemente con ella, pero jamás obtuvo respuesta.

Lo que más llamó su atención fue que, poco después, la competencia difundió la imagen de una nueva integrante cuya silueta se asemejaba a la de Pamela Franco. “Ella no me daba la cara porque obviamente se pasó al grupo de la competencia”, contó. La pareja de Christian Cueva justificó su decisión meses después, al llamar a Yolanda para ofrecer disculpas y admitir que aceptó la propuesta rival por necesidad económica, debido al delicado estado de salud de su madre, quien padecía de cáncer.

Pese al dolor inicial, Yolanda Medina decidió perdonarla. “Cuando alguien realmente te tiene consideración o la misma conciencia hace que pidas perdón, para mí eso es bastante”, afirmó la cantante, demostrando que, al igual que en su vida personal, opta por sanar antes que guardar rencor.

Notas relacionadas
Yolanda Medina ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Pamela franco, Marisol, Christian Domínguez y el padre de su hija

Yolanda Medina ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Pamela franco, Marisol, Christian Domínguez y el padre de su hija

LEER MÁS
Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

LEER MÁS
Yolanda Medina afirma en EVDLV que Marisol la envidiaba y recuerda tenso momento que vivieron en una radio

Yolanda Medina afirma en EVDLV que Marisol la envidiaba y recuerda tenso momento que vivieron en una radio

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yolanda Medina, líder de Alma Bella, revela fuerte motivo por el que Pamela Franco la traicionó: "Desapareció de la noche a la mañana"

Yolanda Medina, líder de Alma Bella, revela fuerte motivo por el que Pamela Franco la traicionó: "Desapareció de la noche a la mañana"

LEER MÁS
Yolanda Medina niega haberse metido en la relación de Marisol y George Núñez: "Las amantes no van de la mano"

Yolanda Medina niega haberse metido en la relación de Marisol y George Núñez: "Las amantes no van de la mano"

LEER MÁS
Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

LEER MÁS
María Pía Copello pasó preocupante momento tras percance que sufrió su hijo en carrera de autos: "No sabíamos nada de Samuel"

María Pía Copello pasó preocupante momento tras percance que sufrió su hijo en carrera de autos: "No sabíamos nada de Samuel"

LEER MÁS
Yolanda Medina ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Pamela franco, Marisol, Christian Domínguez y el padre de su hija

Yolanda Medina ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Pamela franco, Marisol, Christian Domínguez y el padre de su hija

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025