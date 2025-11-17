La participación de Yolanda Medina en 'El valor de la verdad' dejó momentos emotivos e inesperados. Uno de los más impactantes ocurrió al final del programa, cuando su hija Annie ingresó al set sin haber sido anunciada como invitada oficial. La joven, quien había permanecido entre el público durante toda la grabación, abrazó a su madre tras escuchar las duras revelaciones que la líder de Alma Bella compartió frente al polígrafo. “Acá apoyándola siempre. Su verdad vale más que 1.000 palabras. Ella es una guerrera”, expresó conmovida.

Yolanda Medina, quien ganó 20.000 soles tras responder 18 preguntas sobre su vida artística y personal, no pudo evitar quebrarse por la inesperada muestra de apoyo. La cantante de cumbia aseguró sentirse “liberada” después de revelar temas dolorosos relacionados con su carrera, su entorno laboral y su vida familiar. “Siento que me he quitado un peso de encima, porque muchas veces me han dicho que soy la mala del cuento”, afirmó.

Hija de Yolanda Medina abraza a su madre tras confesiones en 'El valor de la verdad'

Annie, hija de 30 años de Yolanda Medina, mantiene un bajo perfil y rara vez aparece en televisión. Sin embargo, esta vez decidió mostrar públicamente su respaldo a su madre luego de que la artista tocara episodios sensibles de su vida, como su relación con el padre de su hija, quien falleció de cáncer, así como sus conflictos con otras figuras del espectáculo.

La aparición de la hija de la cantante aparición en televisión había sido en 2023, en el programa '¿Cuál es el verdadero?', en el que se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre su vínculo con la cantante. Incluso, la cumbiambera le pidió disculpas por no haber estado presente en su niñez, ya que tenía que trabajar.

Durante la grabación de 'El valor de la verdad', Yolanda Medina estuvo acompañada por su madre, su hermana Karina Medina y su amiga cercana Emily Vargas, vocalista de Alma Bella. Sin embargo, fue la entrada final de Annie la que se robó todas las miradas y cerró el programa con un momento de profunda carga emocional.

Yolanda Medina confesó que Pamela Franco la traicionó

Entre las revelaciones más fuertes de la noche estuvo el quiebre de la amistad entre Yolanda Medina y Pamela Franco. La cumbiambera relató que su entonces compañera “desapareció de la noche a la mañana” pese a tener un viaje pactado a Chile con pasajes ya comprados. La líder de Alma Bella recordó que intentó comunicarse insistentemente con ella, pero jamás obtuvo respuesta.

Lo que más llamó su atención fue que, poco después, la competencia difundió la imagen de una nueva integrante cuya silueta se asemejaba a la de Pamela Franco. “Ella no me daba la cara porque obviamente se pasó al grupo de la competencia”, contó. La pareja de Christian Cueva justificó su decisión meses después, al llamar a Yolanda para ofrecer disculpas y admitir que aceptó la propuesta rival por necesidad económica, debido al delicado estado de salud de su madre, quien padecía de cáncer.

Pese al dolor inicial, Yolanda Medina decidió perdonarla. “Cuando alguien realmente te tiene consideración o la misma conciencia hace que pidas perdón, para mí eso es bastante”, afirmó la cantante, demostrando que, al igual que en su vida personal, opta por sanar antes que guardar rencor.