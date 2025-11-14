La disputa entre Marisol y Yolanda Medina, próxima invitada de 'El valor de la verdad', salió a la luz en 2012. | Foto: composición LR/ATV/EVDLV

La disputa entre Marisol y Yolanda Medina, próxima invitada de 'El valor de la verdad', salió a la luz en 2012. | Foto: composición LR/ATV/EVDLV

La próxima edición de 'El valor de la verdad' promete convertirse en uno de los episodios más comentados de la temporada. Tras la participación de la excongresista Susy Díaz, ahora será el turno de Yolanda Medina, líder y fundadora del grupo de cumbia Alma Bella, quien se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz para responder preguntas sobre su vida personal y profesional.

El adelanto del programa de Panamericana Televisión ya ha generado expectativa, pues la cantante abordará uno de los capítulos más polémicos de su carrera: el enfrentamiento público con Marisol. En esta aparición, Medina no solo negará las acusaciones de la 'Faraona de la Cumbia', quien la señaló como "tercera en discordia" en su relación con George Núñez —el padre de su primer hijo—, sino que también revelará episodios de violencia y amenazas que marcaron su historia.

"Las amantes no van de la mano": Yolanda Medina responde a Marisol

El conflicto entre Yolanda Medina y Marisol tiene raíces que se remontan a 2012, cuando un periodista difundió que la intérprete de 'La escobita' acusaba a la líder de Alma Bella de haberse entrometido en su relación con George Núñez cuando eran más jóvenes. Este episodio marcó el inicio de una tensión que se prolongó durante más de una década y que ahora vuelve a escena en 'El valor de la verdad'.

En el programa de Beto Ortiz, la cantante negó tajantemente haber sido "la tercera en discordia" y defendió que su relación fue pública e inició luego de que Núñez le confirmara su separación de Marisol. "Todo el mundo nos veía de la mano como para que ella diga 'fue la amante'", declaró, antes de remarcar con firmeza: "Las amantes no van de la mano".

Uno de los episodios más duros, según relató, ocurrió cuando Marisol aseguró que, junto al padre de su hija Daniela, la buscaban de hotel en hotel para exponer una supuesta infidelidad con George. "Yo la llamo por teléfono y le digo: '¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo?'", recordó. Medina afirmó que esas acusaciones derivaron en ataques que afectaron su imagen personal y profesional, con insultos como "chusca" y otros.

Abuso y amenaza de muerte: los episodios más duros en la historia de Yolanda Medina

Más allá de su enfrentamiento con Marisol, Yolanda Medina reveló en 'El valor de la verdad' que atravesó episodios de violencia que marcaron profundamente su vida. La cantante relató que en una relación pasada fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, experiencias que le dejaron huellas emocionales difíciles de superar.

Sin mencionar el nombre del agresor, confesó que su vida llegó a estar en riesgo junto a esa persona, aunque al final decidió perdonarlo de corazón. "Él me pidió perdón en el lecho de su muerte y yo no tuve valor para dejarlo mal", recordó la intérprete de 'Tu amor es una trampa', aludiendo a la indulgencia que tuvo en los últimos días de su expareja.