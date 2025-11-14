HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     
Espectáculos

Yolanda Medina niega haberse metido en la relación de Marisol y George Núñez: "Las amantes no van de la mano"

La próxima edición de 'El valor de la verdad' presentará a Yolanda Medina, líder de Alma Bella, quien hablará sobre su enfrentamiento con Marisol y los maltratos que sufrió por parte de una expareja.

La disputa entre Marisol y Yolanda Medina, próxima invitada de 'El valor de la verdad', salió a la luz en 2012.
La disputa entre Marisol y Yolanda Medina, próxima invitada de 'El valor de la verdad', salió a la luz en 2012. | Foto: composición LR/ATV/EVDLV

La próxima edición de 'El valor de la verdad' promete convertirse en uno de los episodios más comentados de la temporada. Tras la participación de la excongresista Susy Díaz, ahora será el turno de Yolanda Medina, líder y fundadora del grupo de cumbia Alma Bella, quien se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz para responder preguntas sobre su vida personal y profesional.

El adelanto del programa de Panamericana Televisión ya ha generado expectativa, pues la cantante abordará uno de los capítulos más polémicos de su carrera: el enfrentamiento público con Marisol. En esta aparición, Medina no solo negará las acusaciones de la 'Faraona de la Cumbia', quien la señaló como "tercera en discordia" en su relación con George Núñez —el padre de su primer hijo—, sino que también revelará episodios de violencia y amenazas que marcaron su historia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: No me hacía feliz

lr.pe

"Las amantes no van de la mano": Yolanda Medina responde a Marisol

El conflicto entre Yolanda Medina y Marisol tiene raíces que se remontan a 2012, cuando un periodista difundió que la intérprete de 'La escobita' acusaba a la líder de Alma Bella de haberse entrometido en su relación con George Núñez cuando eran más jóvenes. Este episodio marcó el inicio de una tensión que se prolongó durante más de una década y que ahora vuelve a escena en 'El valor de la verdad'.

En el programa de Beto Ortiz, la cantante negó tajantemente haber sido "la tercera en discordia" y defendió que su relación fue pública e inició luego de que Núñez le confirmara su separación de Marisol. "Todo el mundo nos veía de la mano como para que ella diga 'fue la amante'", declaró, antes de remarcar con firmeza: "Las amantes no van de la mano".

PUEDES VER: Susy Díaz revela en qué invierte su dinero tras tantos años trabajando: Lo que tengo, lo vendo, y viajo

lr.pe

Uno de los episodios más duros, según relató, ocurrió cuando Marisol aseguró que, junto al padre de su hija Daniela, la buscaban de hotel en hotel para exponer una supuesta infidelidad con George. "Yo la llamo por teléfono y le digo: '¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo?'", recordó. Medina afirmó que esas acusaciones derivaron en ataques que afectaron su imagen personal y profesional, con insultos como "chusca" y otros.

Abuso y amenaza de muerte: los episodios más duros en la historia de Yolanda Medina

Más allá de su enfrentamiento con Marisol, Yolanda Medina reveló en 'El valor de la verdad' que atravesó episodios de violencia que marcaron profundamente su vida. La cantante relató que en una relación pasada fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, experiencias que le dejaron huellas emocionales difíciles de superar.

Sin mencionar el nombre del agresor, confesó que su vida llegó a estar en riesgo junto a esa persona, aunque al final decidió perdonarlo de corazón. "Él me pidió perdón en el lecho de su muerte y yo no tuve valor para dejarlo mal", recordó la intérprete de 'Tu amor es una trampa', aludiendo a la indulgencia que tuvo en los últimos días de su expareja.

Notas relacionadas
Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Susy Díaz revela en qué invierte su dinero tras tantos años trabajando: "Lo que tengo, lo vendo, y viajo"

Susy Díaz revela en qué invierte su dinero tras tantos años trabajando: "Lo que tengo, lo vendo, y viajo"

LEER MÁS
Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Karla Tarazona demanda nuevamente a Leonard León y pide aumento de pensión: afirma que sus hijos solo reciben S/500

Karla Tarazona demanda nuevamente a Leonard León y pide aumento de pensión: afirma que sus hijos solo reciben S/500

LEER MÁS
Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

LEER MÁS
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025