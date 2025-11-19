La vidente Agatha Lys se sentará en el temible sillón rojo el domingo 23 de noviembre. Foto / Composición: LR

La vidente Agatha Lys se sentará en el temible sillón rojo el domingo 23 de noviembre. Foto / Composición: LR

Miriam Cecilia Dávila Pretell, mejor conocida como Agatha Lys, se sentará por primera vez en el temible sillón rojo de 'El Valor de la verdad', espacio de Panamericana Televisión conducido por el polémico Beto Ortiz. En un adelanto del programa, la reconocida clarividente, astróloga y tarotista, reveló duros pasajes de su vida personal.

Entre lágrimas, 'la esoterista de mayor credibilidad en Hispanoamérica' narra cómo el abandono de su padre, el prestigioso periodista y escritor César Augusto Dávila, marcó para siempre el rumbo de su vida. Además, recordó la vez que casi fue víctima de abuso, así como las consultas que - según cuenta - le realizó el expresidente Alberto Fujimori sobre la toma de rehenes en la residencia de la Embajada de Japón.

Agatha Lys y la dura vida que llevó antes de dedicarse a la clarividencia

En las imágenes se escucha como Agatha Lys narra con tristeza las carencias que padeció. "Aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas", confesó al recordar este fatídico episodio antes de alcanzar el reconocimiento como clarividente. En medio de la penuria, incluso pensó en dedicarse al oficio más antiguo del mundo para cubrir sus necesidades básicas.

Por último, contó que una noche soñó que salía de un avión completamente destruido, donde ningún pasajero sobrevivió. Su madre, al escuchar esta predicción, le aconsejó no viajar. Poco después, una noticia estremeció al país: el vuelo 251 de Faucett Perú se estrelló contra una quebrada en Arequipa minutos antes de aterrizar. El accidente aéreo más trágico registrado en el Perú ocurrió el 29 de febrero de 1996.

¿Cuándo sale 'El valor de la verdad' con Agatha Lys?

La edición completa del programa 'El valor de la verdad' con Agatha Lys será trasmitida este domingo 23 de noviembre a través de Panamericana Televisión. El espacio conducido por Beto Ortiz se emitirá en horario estelar y promete revelar más detalles desconocidos sobre la vida personal de la clarividente.

En redes sociales, su participación ha generado gran expectativa debido a las acertadas que suelen ser sus predicciones, y muchos se preguntan si usará este don para intentar ganar el premio mayor de 50 mil soles.