Ana Siucho sorprende al tatuarse en honor a sus dos hijas con Edison Flores: "Pegaditas así, siempre"
Ana Siucho enterneció las redes sociales al mostrar el tatuaje que se hizo por amor a sus dos hijas tras separación con el futbolista Edison Flores.
- Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima
- El mensaje de Jessica Newton a Karla Bacigalupo tras no quedar en el top 30 de Miss Universo: ''Estoy muy orgullosa de ti''
Ana Siucho compartió el emotivo tatuaje que se realizó en honor a sus dos hijas, fruto de su relación con el futbolista Edison Flores. La empresaria, actualmente radicada en Estados Unidos, mostró el diseño acompañado de la frase “Pegaditas así, siempre”, dejando en claro el profundo amor que mantiene por las pequeñas.
“El amor más bonito y real que existe”, “Eres una supermamá”, y “Suerte de las gorditas de tener a una mamá como tú”, fueron algunos de los mensajes que recibió Siucho en la publicación que hizo en su cuenta personal de Instagram, en la cual compartió la imagen del tatuaje y una fotografía de ella y sus hijas.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
Tatuaje de Ana Siucho. Foto: Instagram
PUEDES VER: Ana Siucho impacta al dedicar tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: 'Te quiero'
Ana Siucho enternece las redes al tatuarse un diseño en honor a sus hijas con Edison Flores
Con 35 años, Ana Siucho decidió llevar para siempre en su piel el amor por sus dos hijas. La exesposa de Edison Flores compartió el resultado del tatuaje realizado en un estudio de Florida, donde se aprecia la silueta de una madre tomada de la mano de sus niñas. Este dibujo representa el vínculo inquebrantable que mantiene con ellas.
En redes sociales, la empresaria continúa mostrando momentos familiares junto a sus pequeñas en Estados Unidos. A diferencia del futbolista, quien eliminó sus fotos con Ana Siucho, luego de su separación y tras haber sido vinculado con la influencer Antonela Martorell, con quien negó cualquier relación sentimental, mientras sigue enfocado en su carrera y en reconstruir la estabilidad emocional tras la ruptura.
PUEDES VER: Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento
Edison Flores confesó el difícil momento que pasó al estar distanciado de sus hijas
Edison Flores también dio su versión sobre la etapa emocional que enfrentó tras su ruptura con Ana Siucho. En una entrevista para el pódcast deportivo 'Denganche', el futbolista reveló que la separación lo llevó a alejarse no solo de sus hijas, sino también de su familia. “Había perdido contacto porque soy una persona solitaria”, confesó. Agregó que incluso su comunicación familiar se vio afectada, pero que poco a poco ha logrado recuperarla.
Consultado sobre su proceso de separación, el popular 'Orejitas' aseguró que la situación está mejorando. “La verdad, está cambiando y me siento mejor”, expresó, admitiendo que ha sido un camino difícil.