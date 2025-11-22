Ana Siucho compartió el emotivo tatuaje que se realizó en honor a sus dos hijas, fruto de su relación con el futbolista Edison Flores. La empresaria, actualmente radicada en Estados Unidos, mostró el diseño acompañado de la frase “Pegaditas así, siempre”, dejando en claro el profundo amor que mantiene por las pequeñas.

“El amor más bonito y real que existe”, “Eres una supermamá”, y “Suerte de las gorditas de tener a una mamá como tú”, fueron algunos de los mensajes que recibió Siucho en la publicación que hizo en su cuenta personal de Instagram, en la cual compartió la imagen del tatuaje y una fotografía de ella y sus hijas.

Tatuaje de Ana Siucho. Foto: Instagram

Ana Siucho enternece las redes al tatuarse un diseño en honor a sus hijas con Edison Flores

Con 35 años, Ana Siucho decidió llevar para siempre en su piel el amor por sus dos hijas. La exesposa de Edison Flores compartió el resultado del tatuaje realizado en un estudio de Florida, donde se aprecia la silueta de una madre tomada de la mano de sus niñas. Este dibujo representa el vínculo inquebrantable que mantiene con ellas.

En redes sociales, la empresaria continúa mostrando momentos familiares junto a sus pequeñas en Estados Unidos. A diferencia del futbolista, quien eliminó sus fotos con Ana Siucho, luego de su separación y tras haber sido vinculado con la influencer Antonela Martorell, con quien negó cualquier relación sentimental, mientras sigue enfocado en su carrera y en reconstruir la estabilidad emocional tras la ruptura.

Edison Flores confesó el difícil momento que pasó al estar distanciado de sus hijas

Edison Flores también dio su versión sobre la etapa emocional que enfrentó tras su ruptura con Ana Siucho. En una entrevista para el pódcast deportivo 'Denganche', el futbolista reveló que la separación lo llevó a alejarse no solo de sus hijas, sino también de su familia. “Había perdido contacto porque soy una persona solitaria”, confesó. Agregó que incluso su comunicación familiar se vio afectada, pero que poco a poco ha logrado recuperarla.

Consultado sobre su proceso de separación, el popular 'Orejitas' aseguró que la situación está mejorando. “La verdad, está cambiando y me siento mejor”, expresó, admitiendo que ha sido un camino difícil.