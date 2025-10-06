¿Edison Flores enamorado? Misteriosa mujer es captada ingresando al departamento del futbolista
El futbolista Edison Flores fue visto compartiendo una cena con amigos y una joven, quien posteriormente fue captada ingresando al departamento del popular 'Ojeitas'.
- María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"
- Regina Alcover se quiebra al exponer las últimas palabras de Camucha Negrete y su sentida promesa: "Tenemos que vernos"
Edison Flores, el futbolista de Universitario de Deportes, fue captado el último fin de semana junto con una misteriosa mujer durante una reunión con amigos. Según las imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', la joven fue vista ingresando al departamento del popular ‘Orejitas’ tras compartir una cena con amigos cercanos.
El hecho se produce semanas después de que Edison Flores confesara públicamente los duros momentos que atraviesa tras el fin de su matrimonio con Ana Siucho. Sin embargo, el delantero peruano parece haber retomado su vida social, y esta reciente aparición ha despertado la curiosidad de sus seguidores.
TE RECOMENDAMOS
MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su futbolista con Ana Siucho: 'Lo veía mal (...) no veía a mis nietas'
Mujer es captada ingresando a departamento de Edison tras reunión con amigos
El domingo 5 de octubre, las cámaras de 'Magaly TV, la firme' registraron al futbolista disfrutando de una cena con un grupo de amigos y una joven que acaparó la atención de todos. Se trata de Antonella Martorell, quien, según el informe del programa, sería parte del círculo cercano del jugador. La reunión se extendió hasta cerca de las 11:00 p. m., cuando el grupo se dirigió al departamento del deportista, ubicado en un exclusivo condominio.
Las imágenes mostraron el ingreso del vehículo en el que se trasladaba la joven junto con otros acompañantes, minutos antes de que llegara el propio Edison Flores. Fuentes del programa aseguraron que la reunión continuó en el interior de la vivienda, donde los asistentes habrían disfrutado de un encuentro privado.
PUEDES VER: Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: 'Veníamos por vacaciones'
¿Quién es la mujer que fue captada junto con Edison Flores y sus amigos?
De acuerdo con el reportaje del programa de Magaly, Antonella Martorell tiene 28 años, es tacneña y se desempeña como profesional en marketing. Además, es hincha confesa de Universitario de Deportes, el club en el que juega Edison Flores, y ha sido vista en varias ocasiones en el Estadio Monumental, desde zonas privilegiadas e incluso cerca de la cancha.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
En sus redes sociales, la joven muestra su afición por el fútbol y, particularmente, por Edison Flores, con quien se habría tomado fotografías luciendo la camiseta de la selección peruana con el número del delantero. Aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto, las imágenes han generado gran repercusión entre los seguidores del futbolista y en redes sociales, donde ya se especula sobre una posible nueva etapa en la vida sentimental del popular ‘Orejitas’.