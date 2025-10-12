HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     
Espectáculos

Edison Flores habla por primera vez tras ampay con joven modelo que entró de noche a su departamento

Edison Flores habría decidido pasar página y olvidarse de Ana Siucho, madre de sus hijos, tras ser visto muy cercano con la modelo e influencer Antonella Martorell. 

Edison Flores fue ampayado junto a Antonella Martorell. Foto: Composición LR/Instagram.
Edison Flores fue ampayado junto a Antonella Martorell. Foto: Composición LR/Instagram.

Edison Flores rompió su silencio tras el ampay con la joven modelo Antonella Martorell, quien ingresó a altas horas de la noche, junto a un grupo de amigos, al departamento del futbolista de Universitario. Según las imágenes de ‘Magaly TV: la firme’, el popular ‘oreja’ se mostró muy cercano a la también influencer y, aparentemente, estaría haciendo vida de soltero tras su ruptura con Ana Siucho, dándose una nueva oportunidad en el amor.

El programa ‘América hoy’ logró conversar brevemente con el delantero sobre estas imágenes después de que saliera de una cebichería donde había compartido con algunos amigos. Sin embargo, él fue tajante al responder que, por ahora, no está enamorado.  

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

lr.pe

Edison Flores aclara que no está enamorado de la modelo Antonella Martorell

“¿Es cierto Edison que estás enamorado?”, fue la pregunta que le hizo la reportera de ‘América hoy’ tras el ampay con Antonella Martorell. El futbolista de 31 años contestó y de manera contundente: “No estoy enamorado”, y de inmediato subió a su camioneta para evitar más declaraciones.

La joven modelo, que fue vista entrando de noche al departamento de ‘oreja’, tiene fotos en las que aparece usando una camiseta de Edison Flores y, además, lo sigue en Instagram. El programa de Magaly Medina la calificó como una fanática acérrima del exesposo de Ana Siucho.

PUEDES VER: Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

lr.pe

¿Qué edad tiene Antonella Martorell y a qué se dedica la joven vinculada a Edison Flores?

Antonella Martorell es una joven modelo e influencer tacneña de 28 años. Además, dirige su propia marca de cuidado personal llamada ‘Amorea’. En Tiktok cuenta con una comunidad de 20.000 seguidores.

En su cuenta de Instagram suele posar con la camiseta y el número de Edison Flores, además de darle ‘me gusta’ y comentar las publicaciones del futbolista de Universitario.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En una de sus últimas fotos, Martorell aparece en una de las tribunas del Estadio Nacional reservada para familiares y amigos de los futbolistas de la selección nacional, lo que ha despertado rumores sobre un posible vínculo con el deportista. Ante las especulaciones, la modelo optó por desactivar los comentarios en sus redes sociales.

Notas relacionadas
¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

LEER MÁS
Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

Maju Mantilla se defiende de acusaciones de Gustavo Salcedo y abogado: "Nunca le falté a mis hijos"

LEER MÁS
Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

Integrantes de Armonía 10 se presentan con chaleco antibalas en concierto tras balacera contra Agua Marina

LEER MÁS
Salma Hayek publica imágenes haciendo topless y remece Instagram [FOTOS]

Salma Hayek publica imágenes haciendo topless y remece Instagram [FOTOS]

LEER MÁS
El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con negocio propio y Magaly Medina lo ‘aplaude’: “Es trabajador”

LEER MÁS
¡Oliver Sonne será papá! Futbolista peruano y su novia anuncian la llegada de su primer hijo: "Nuevo en la tripulación"

¡Oliver Sonne será papá! Futbolista peruano y su novia anuncian la llegada de su primer hijo: "Nuevo en la tripulación"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025