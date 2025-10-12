Edison Flores habla por primera vez tras ampay con joven modelo que entró de noche a su departamento

Edison Flores rompió su silencio tras el ampay con la joven modelo Antonella Martorell, quien ingresó a altas horas de la noche, junto a un grupo de amigos, al departamento del futbolista de Universitario. Según las imágenes de ‘Magaly TV: la firme’, el popular ‘oreja’ se mostró muy cercano a la también influencer y, aparentemente, estaría haciendo vida de soltero tras su ruptura con Ana Siucho, dándose una nueva oportunidad en el amor.

El programa ‘América hoy’ logró conversar brevemente con el delantero sobre estas imágenes después de que saliera de una cebichería donde había compartido con algunos amigos. Sin embargo, él fue tajante al responder que, por ahora, no está enamorado.

TE RECOMENDAMOS ¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Edison Flores aclara que no está enamorado de la modelo Antonella Martorell

“¿Es cierto Edison que estás enamorado?”, fue la pregunta que le hizo la reportera de ‘América hoy’ tras el ampay con Antonella Martorell. El futbolista de 31 años contestó y de manera contundente: “No estoy enamorado”, y de inmediato subió a su camioneta para evitar más declaraciones.

La joven modelo, que fue vista entrando de noche al departamento de ‘oreja’, tiene fotos en las que aparece usando una camiseta de Edison Flores y, además, lo sigue en Instagram. El programa de Magaly Medina la calificó como una fanática acérrima del exesposo de Ana Siucho.

¿Qué edad tiene Antonella Martorell y a qué se dedica la joven vinculada a Edison Flores?

Antonella Martorell es una joven modelo e influencer tacneña de 28 años. Además, dirige su propia marca de cuidado personal llamada ‘Amorea’. En Tiktok cuenta con una comunidad de 20.000 seguidores.

En su cuenta de Instagram suele posar con la camiseta y el número de Edison Flores, además de darle ‘me gusta’ y comentar las publicaciones del futbolista de Universitario.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

En una de sus últimas fotos, Martorell aparece en una de las tribunas del Estadio Nacional reservada para familiares y amigos de los futbolistas de la selección nacional, lo que ha despertado rumores sobre un posible vínculo con el deportista. Ante las especulaciones, la modelo optó por desactivar los comentarios en sus redes sociales.