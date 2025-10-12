Edison Flores habla por primera vez tras ampay con joven modelo que entró de noche a su departamento
Edison Flores habría decidido pasar página y olvidarse de Ana Siucho, madre de sus hijos, tras ser visto muy cercano con la modelo e influencer Antonella Martorell.
- Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho erróneamente que Luis Quiroga de Agua Marina murió tras balacera en el Círculo Militar
- Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en pleno concierto: “No merecen esto”
Edison Flores rompió su silencio tras el ampay con la joven modelo Antonella Martorell, quien ingresó a altas horas de la noche, junto a un grupo de amigos, al departamento del futbolista de Universitario. Según las imágenes de ‘Magaly TV: la firme’, el popular ‘oreja’ se mostró muy cercano a la también influencer y, aparentemente, estaría haciendo vida de soltero tras su ruptura con Ana Siucho, dándose una nueva oportunidad en el amor.
El programa ‘América hoy’ logró conversar brevemente con el delantero sobre estas imágenes después de que saliera de una cebichería donde había compartido con algunos amigos. Sin embargo, él fue tajante al responder que, por ahora, no está enamorado.
TE RECOMENDAMOS
¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"
Edison Flores aclara que no está enamorado de la modelo Antonella Martorell
“¿Es cierto Edison que estás enamorado?”, fue la pregunta que le hizo la reportera de ‘América hoy’ tras el ampay con Antonella Martorell. El futbolista de 31 años contestó y de manera contundente: “No estoy enamorado”, y de inmediato subió a su camioneta para evitar más declaraciones.
La joven modelo, que fue vista entrando de noche al departamento de ‘oreja’, tiene fotos en las que aparece usando una camiseta de Edison Flores y, además, lo sigue en Instagram. El programa de Magaly Medina la calificó como una fanática acérrima del exesposo de Ana Siucho.
PUEDES VER: Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?
¿Qué edad tiene Antonella Martorell y a qué se dedica la joven vinculada a Edison Flores?
Antonella Martorell es una joven modelo e influencer tacneña de 28 años. Además, dirige su propia marca de cuidado personal llamada ‘Amorea’. En Tiktok cuenta con una comunidad de 20.000 seguidores.
En su cuenta de Instagram suele posar con la camiseta y el número de Edison Flores, además de darle ‘me gusta’ y comentar las publicaciones del futbolista de Universitario.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
En una de sus últimas fotos, Martorell aparece en una de las tribunas del Estadio Nacional reservada para familiares y amigos de los futbolistas de la selección nacional, lo que ha despertado rumores sobre un posible vínculo con el deportista. Ante las especulaciones, la modelo optó por desactivar los comentarios en sus redes sociales.