PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Espectáculos

Edison Flores elimina fotos de Ana Siucho de sus redes y lo vinculan con una joven hincha de Universitario

Futbolista de Universitario genera revuelo tras eliminar fotos de su exesposa en redes sociales y rumores de un nuevo romance.

Antonela Martorell es una influencer tacneña de 28 años.
Antonela Martorell es una influencer tacneña de 28 años. | Foto: composición LR/ Ponte en la cola/ Latina

El futbolista de Universitario, Edison Flores, continúa generando titulares tras su separación de Ana Siucho, con quien estuvo casado desde 2019. Recientemente, el ‘Orejas’ eliminó de sus redes sociales todas las fotografías donde aparecía junto a su exesposa, avivando los rumores sobre una nueva etapa en su vida sentimental. Tras su anuncio de divorcio en junio, el deportista fue captado en salidas con amigos y acompañado de una joven con quien, al parecer, compartiría más que una amistad.

¿Quién es Antonela Martorell, la joven captada con Edison Flores?

Las especulaciones sobre una posible nueva relación para Edison Flores no tardaron en aparecer, especialmente tras los constantes intercambios de "likes" y comentarios en Instagram con Antonela Martorell, una joven hincha de Universitario que no se pierde un solo partido en el Estadio Monumental. Incluso, se luce con la camiseta de la selección peruana y el apellido 'Flores' estampado en la espalda.

Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

La cercanía virtual y presencial entre ambos encendió las alertas de sus seguidores, quienes ya hablan de un nuevo romance. La joven es influencer y es dueña de un salón de uñas. Además, tendría cercanía con el hermano del futbolista.

Edison Flores

Futbolista solo tiene 7 publicaciones. Foto: Instagram

Además, recientemente, Flores fue captado entonando un fragmento de la canción "Ya supérame", del grupo mexicano Grupo Firme, cuya letra sugiere que ya habría superado su antigua relación: “Ya supérame y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, ya cambié de corazón”.

Edison Flores señala que no está enamorado de Antonela Martorell

Durante una entrevista breve a 'America hoy', el futbolista comentó que no está enamorado de Antonela Martorell. Tras ello, prefirió dar más declaraciones y se retiró del lugar en su camioneta. "No estoy enamorado", indicó.

