HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Espectáculos

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho se pronunció tras la ruptura entre su hermana Ana Siucho y Edison Flores. Reveló que ya no es más amigo de 'Orejitas', además de asegurar que hubo algunos aspectos del futbolista de Universitario que no comparte.

Roberto Siucho defendió a su hermana tras separación con Edison Flores, su examigo. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/Instagram
Roberto Siucho defendió a su hermana tras separación con Edison Flores, su examigo. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Captura/Instagram

El distanciamiento entre Roberto Siucho y Edison Flores ha quedado expuesto públicamente luego de que el futbolista declarara en el programa 'Amor y fuego' que ya no mantiene una relación de amistad con el popular ‘Orejas’. El motivo principal: el quiebre matrimonial entre el seleccionado nacional y su hermana, Ana Siucho, con quien el atacante nacional mantuvo una relación por más de cinco años.

Durante la entrevista emitida recientemente por el espacio de entretenimiento de Willax TV, Siucho dejó entrever que su postura se basa en su lealtad familiar. Si bien reconoció el aprecio que le guarda a su excompañero y cuñado, fue tajante al señalar que existieron comportamientos del jugador que no comparte.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: 'Solo tienes una oportunidad'

lr.pe

Roberto Siucho habla sobre el fin de la relación entre su hermana y Edison Flores

El exjugador de Universitario de Deportes fue directo al explicar cómo cambió su relación con Edison Flores tras la separación de este con Ana Siucho. “El ‘Oreja’ fue mi amigo, por circunstancias de repente se entiende su punto, pero yo soy más familia, voy a tirar más por mi familia. Hay cosas que no me parecen, pero le deseo lo mejor”, expresó en una entrevista concedida a 'Amor y fuego'.

Estas palabras marcan un quiebre definitivo en la cercana relación que ambos futbolistas compartieron durante años, incluso antes de que el '20' de la selección peruana se uniera sentimentalmente a Ana. Aunque el futbolista evitó dar detalles sobre los motivos exactos de la separación, al ser consultado sobre posibles infidelidades, se mostró reservado: “No puedo hablar, es tema de pareja, los terceros sobran”, dijo con evidente incomodidad.

PUEDES VER: Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

lr.pe

Roberto Siucho recalca apoyo a Ana Siucho tras separación

Durante la entrevista, Roberto Siucho dejó clara su posición: su prioridad es el bienestar de su hermana Ana. A pesar del aprecio que aún dice tener por Edison Flores, fue enfático al señalar que su lealtad está del lado de su familia. “Al ‘Oreja’ le tengo un gran aprecio, le deseo lo mejor, y al final, creo que si ellos ya decidieron hacer su vida por su lado, merecen ser felices”, comentó.

Cuando se le preguntó si aún mantenía comunicación con el futbolista, Siucho no fue específico, aunque reconoció que, por el vínculo con sus sobrinas, siempre existirá un lazo: “No tengo ni un problema y creo que siempre vamos a tener un vínculo familiar”, señaló.

Notas relacionadas
Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

LEER MÁS
Edison Flores elimina fotos de Ana Siucho de sus redes y lo vinculan con una joven hincha de Universitario

Edison Flores elimina fotos de Ana Siucho de sus redes y lo vinculan con una joven hincha de Universitario

LEER MÁS
Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

LEER MÁS
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS
Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Espectáculos

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025