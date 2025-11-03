El distanciamiento entre Roberto Siucho y Edison Flores ha quedado expuesto públicamente luego de que el futbolista declarara en el programa 'Amor y fuego' que ya no mantiene una relación de amistad con el popular ‘Orejas’. El motivo principal: el quiebre matrimonial entre el seleccionado nacional y su hermana, Ana Siucho, con quien el atacante nacional mantuvo una relación por más de cinco años.

Durante la entrevista emitida recientemente por el espacio de entretenimiento de Willax TV, Siucho dejó entrever que su postura se basa en su lealtad familiar. Si bien reconoció el aprecio que le guarda a su excompañero y cuñado, fue tajante al señalar que existieron comportamientos del jugador que no comparte.

Roberto Siucho habla sobre el fin de la relación entre su hermana y Edison Flores

El exjugador de Universitario de Deportes fue directo al explicar cómo cambió su relación con Edison Flores tras la separación de este con Ana Siucho. “El ‘Oreja’ fue mi amigo, por circunstancias de repente se entiende su punto, pero yo soy más familia, voy a tirar más por mi familia. Hay cosas que no me parecen, pero le deseo lo mejor”, expresó en una entrevista concedida a 'Amor y fuego'.

Estas palabras marcan un quiebre definitivo en la cercana relación que ambos futbolistas compartieron durante años, incluso antes de que el '20' de la selección peruana se uniera sentimentalmente a Ana. Aunque el futbolista evitó dar detalles sobre los motivos exactos de la separación, al ser consultado sobre posibles infidelidades, se mostró reservado: “No puedo hablar, es tema de pareja, los terceros sobran”, dijo con evidente incomodidad.

Roberto Siucho recalca apoyo a Ana Siucho tras separación

Durante la entrevista, Roberto Siucho dejó clara su posición: su prioridad es el bienestar de su hermana Ana. A pesar del aprecio que aún dice tener por Edison Flores, fue enfático al señalar que su lealtad está del lado de su familia. “Al ‘Oreja’ le tengo un gran aprecio, le deseo lo mejor, y al final, creo que si ellos ya decidieron hacer su vida por su lado, merecen ser felices”, comentó.

Cuando se le preguntó si aún mantenía comunicación con el futbolista, Siucho no fue específico, aunque reconoció que, por el vínculo con sus sobrinas, siempre existirá un lazo: “No tengo ni un problema y creo que siempre vamos a tener un vínculo familiar”, señaló.