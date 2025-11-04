HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Espectáculos

Ana Siucho dedica tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

Tras el ampay del 'Orejita' Flores, Ana Siucho sorprendió al dedicar un mensaje con el que demostró el cariño que le tiene al empresario Elías Brito por su cumpleaños.

Ana Siucho dedicó unas palabras a su amigo Elías Brito. Foto: composición LR/difusión
Ana Siucho dedicó unas palabras a su amigo Elías Brito. Foto: composición LR/difusión

En medio de la polémica por el ampay del futbolista Edison Flores con Antonella Martorell, la médico Ana Siucho sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje de cumpleaños para el empresario venezolano Elías Brito, con quien fue vinculada sentimentalmente.

En sus historias de Instagram, Ana Siucho compartió una fotografía junto con Elías Brito acompañada de un cariñoso texto: “Feliz día, amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. Te quiero”. La publicación fue replicada por el empresario venezolano en su propia cuenta con la canción 'No tiene sentido' de Beéle.

PUEDES VER: Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: 'Hubo cosas que no me parecieron'

Ana Siucho saluda a Elías Brito por su cumpleaños

Desde la difusión del ampay de Edison Flores, Ana Siucho ha compartido mensajes reflexivos en redes sociales, y esta última dedicatoria a Elías Brito sorprendió a sus seguidores. En la imagen publicada, la exesposa del futbolista de Universitario aparece sonriente y relajada junto con el empresario.

En anteriores oportunidades, el empresario venezolano aclaró que su relación con Ana Siucho es únicamente amistoso. “Mantenemos una amistad, la cual es del conocimiento de Edison y está basada en la empatía, el aprecio genuino y el acompañamiento en momentos complejos”, explicó el empresario.

Además, destacó que su cercanía con la médica surgió como apoyo tras su separación del futbolista a finales de junio de 2025. “He estado presente como amigo, reconociendo su entrega hacia sus hijas y la serenidad con la que enfrenta esta etapa”, añadió.

PUEDES VER: Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

¿Quién es Elías Brito, el empresario vinculado a Ana Siucho?

Elías Brito es un empresario venezolano radicado en Lima, con amplia experiencia en liderazgo y gestión empresarial. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad Central de Venezuela y cursó Ingeniería Industrial en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño.

Actualmente, dirige la firma Dcamposs & Associates, dedicada al desarrollo organizacional, gestión del talento y liderazgo corporativo. Además, cuenta con certificaciones internacionales del Maxwell Leadership Team, especializándose en coaching y liderazgo estratégico.

