Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

El integrante de ‘Esto es guerra’ Josi Martínez denunció haber sido víctima de discriminación homofóbica mientras se encontraba comiendo en un reconocido restaurante de Miraflores. A través de sus redes sociales, el joven de 21 años relató que tres individuos lo insultaron y 'tocaron' su comida. “Unos chibolos que estaban ahí, literalmente me acaban de insultar. Agarró mi pollo… ya no voy a comer esto. Me da asco”, expresó en una transmisión en vivo en Tiktok.

El tiktoker detalló que los comentarios homofóbicos fueron públicos y lo hicieron sentir incómodo frente a los demás comensales. “Me comenzaron a decir: ‘Cabr*’, ‘mar**** de mier**’, enfrente de todo el restaurante. Estas situaciones me pasan siempre. Yo no lo hablo, ni voy contando, ni haciéndome la víctima, es algo que le puede pasar a cualquiera”, añadió el creador de contenido.

Josi Martínez confiesa cómo vivió el episodio de discriminación en un restaurante

Según relató a las cámaras de ‘América hoy’, los jóvenes se acercaron inicialmente como si fueran a pedir comida y, al no acceder, le arrebataron su plato y comenzaron a insultarlo. “De frente me agredieron, me insultaron y los tuvieron que retirar del restaurante. Es algo que ninguna persona se merece pasar, ya seas pública o no”, sostuvo Josi Martínez.

El creador de contenido aseguró que esta no es la primera vez que enfrenta situaciones discriminatorias, y lamentó que el restaurante no haya ofrecido disculpas por lo sucedido. La experiencia generó indignación entre sus seguidores, quienes apoyaron al tiktoker y criticaron la falta de reacción del establecimiento ante los hechos.

Tras el incidente, Josi Martínez anunció que tomará medidas legales para responsabilizar a los agresores. “Estoy esperando que me faciliten la grabación, del video, yo necesito exponer a las personas que me realizaron esta discriminación. Pienso hacer una denuncia pública y también una denuncia policial. No puedo tener miedo de salir a la calle. Lamentablemente estamos en un país homofóbico con opiniones discriminatorias”, concluyó el joven.