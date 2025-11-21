HOYSuscripcion LR Focus

Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

El tiktoker Josi Martínez denunció que fuel insultado en un restaurante de Miraflores, donde tres sujetos se acercaron para burlarse de él.

Josi Martínez expuso su caso de discriminación en redes sociales y televisión Foto: composición LR/difusión
Josi Martínez expuso su caso de discriminación en redes sociales y televisión Foto: composición LR/difusión

El integrante de ‘Esto es guerra’ Josi Martínez denunció haber sido víctima de discriminación homofóbica mientras se encontraba comiendo en un reconocido restaurante de Miraflores. A través de sus redes sociales, el joven de 21 años relató que tres individuos lo insultaron y 'tocaron' su comida. “Unos chibolos que estaban ahí, literalmente me acaban de insultar. Agarró mi pollo… ya no voy a comer esto. Me da asco”, expresó en una transmisión en vivo en Tiktok.

El tiktoker detalló que los comentarios homofóbicos fueron públicos y lo hicieron sentir incómodo frente a los demás comensales. “Me comenzaron a decir: ‘Cabr*’, ‘mar**** de mier**’, enfrente de todo el restaurante. Estas situaciones me pasan siempre. Yo no lo hablo, ni voy contando, ni haciéndome la víctima, es algo que le puede pasar a cualquiera”, añadió el creador de contenido.

Josi Martínez y su novio habrían terminado su relación, según Ric La Torre: tiktoker borró todas sus fotos juntos

lr.pe

Josi Martínez confiesa cómo vivió el episodio de discriminación en un restaurante

Según relató a las cámaras de ‘América hoy’, los jóvenes se acercaron inicialmente como si fueran a pedir comida y, al no acceder, le arrebataron su plato y comenzaron a insultarlo. “De frente me agredieron, me insultaron y los tuvieron que retirar del restaurante. Es algo que ninguna persona se merece pasar, ya seas pública o no”, sostuvo Josi Martínez.

El creador de contenido aseguró que esta no es la primera vez que enfrenta situaciones discriminatorias, y lamentó que el restaurante no haya ofrecido disculpas por lo sucedido. La experiencia generó indignación entre sus seguidores, quienes apoyaron al tiktoker y criticaron la falta de reacción del establecimiento ante los hechos.

Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en ofrecer cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional de Lima

lr.pe

Tras el incidente, Josi Martínez anunció que tomará medidas legales para responsabilizar a los agresores. “Estoy esperando que me faciliten la grabación, del video, yo necesito exponer a las personas que me realizaron esta discriminación. Pienso hacer una denuncia pública y también una denuncia policial. No puedo tener miedo de salir a la calle. Lamentablemente estamos en un país homofóbico con opiniones discriminatorias”, concluyó el joven.

