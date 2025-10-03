HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Espectáculos

Tiktoker Valentino protagoniza tensa broma con Josi Martínez en EEG y le recuerda: "Vendía turrones en Chiclayo"

Durante el detrás de cámaras, Josi Martínez reclamó a Valentino por el lanzamiento de una torta en EEG, recordando que le tocaba a él. Durante el intercambio de palabras, ambos influencers bromearon sobre su trayectoria antes de ser reconocidos creadores de contenido.

Los influencers Valentino y Josi Martínez participaron en un divertido intercambio de palabras tras disputar un juego en ‘Esto es guerra’ (EEG).
Los influencers Valentino y Josi Martínez participaron en un divertido intercambio de palabras tras disputar un juego en ‘Esto es guerra’ (EEG). | Foto: Composición LR/ Instagram de Valentino/ Difusi´n

El tiktoker Valentino y el influencer Josi Martínez participaron en un intercambio de palabras, a la vez divertido y tenso, en el que ambos recordaron su vida antes de ser reconocidos como creadores de contenido. Esto ocurrió después de un juego en ‘Esto es guerra’ (EEG), en el que debían lanzarse tortas en la cara. En el detrás de cámaras, Josi Martínez le reclamó a Valentino por haberle lanzado el plato de torta cuando, en realidad, le correspondía a él hacerlo.

"No sabes perder, mi amor, no sabes perder. Me tocaba a mí, pero esta ridícula me tiró al piso", señaló Josi. Esto generó la respuesta de Valentino, quien le dijo que había invertido en su cabello, por lo que no debía mancharse con el dulce. Ante ello, el influencer peruano le replicó en tono de broma que el gasto que realizaba era de solo S/10.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Valentino Palacios sorprende al aparecer en TikTok vestido como la 'Teresita' de AFHS y actriz Magdyel Ugaz se pronuncia en comentarios

lr.pe

Tiktoker Valentino lanza tensa broma a Josi Martínez en EEG

Al escuchar ese comentario, el tiktoker Valentino le recalcó que su cabello tenía precio y que el de Josi no lo tenía. Este no se contuvo y respondió con una observación sobre su trayectoria: "Antes de TikTok, ¿cuánto era tu precio? ¿S/1?", señaló entre risas. Lejos de amilanarse, Valentino también le recordó a qué, aparentemente, se dedicaba antes de ser influencer: "No se acuerda cuando vendía turrones en Chiclayo", expresó.

Esta respuesta tomó por sorpresa a Josi, quien por unos segundos permaneció impactado por esa respuesta. Sin embargo, el influencer aclaró que nunca vendió turrones en la ciudad norteña, aunque sí confirmó que era originario de Chiclayo. "Yo jamás me avergüenzo de eso", expresó.

PUEDES VER: Valentino confiesa el duro momento que atravesó en redes y que casi lo lleva a eliminar su cuenta de TikTok e Instagram: "Exploté"

lr.pe

¿Quién es el tiktoker Valentino?

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Valentino Palacios, nació el 17 de mayo de 2005 en Ventanilla, Perú. Es un creador de contenido que alcanzó gran popularidad en TikTok gracias a su estilo carismático y a la participación de su familia en sus videos. Su fama explotó con el “trend” de la frase “Tumba la fiesta”, lo que lo llevó a expandirse a transmisiones en vivo con miles de espectadores y a aparecer en programas de televisión como Esto es Guerra y El Reventonazo. Con más de 3.5 millones de seguidores en TikTok y 750 mil en Instagram, se ha consolidado como una de las figuras juveniles más influyentes del entretenimiento peruano.

Notas relacionadas
Paloma Fiuza habla por primera vez de su separación con el uruguayo Tomi Narbondo: "Duele, lo admito"

Paloma Fiuza habla por primera vez de su separación con el uruguayo Tomi Narbondo: "Duele, lo admito"

LEER MÁS
Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

LEER MÁS
Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido agresión sexual en importante certamen de belleza internacional

Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido agresión sexual en importante certamen de belleza internacional

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos y su novio Bryan Torres llora emocionado desde Perú

Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos y su novio Bryan Torres llora emocionado desde Perú

LEER MÁS
Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

LEER MÁS
Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de 4 años de prisión por trata de personas

Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de 4 años de prisión por trata de personas

LEER MÁS
Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Espectáculos

Guillermo Castañeda, director peruano de ‘Los patos y las patas’ responde a críticas: “Mi película no repite a los mismos actores de siempre”

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025