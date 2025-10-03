Tiktoker Valentino protagoniza tensa broma con Josi Martínez en EEG y le recuerda: "Vendía turrones en Chiclayo"
Durante el detrás de cámaras, Josi Martínez reclamó a Valentino por el lanzamiento de una torta en EEG, recordando que le tocaba a él. Durante el intercambio de palabras, ambos influencers bromearon sobre su trayectoria antes de ser reconocidos creadores de contenido.
El tiktoker Valentino y el influencer Josi Martínez participaron en un intercambio de palabras, a la vez divertido y tenso, en el que ambos recordaron su vida antes de ser reconocidos como creadores de contenido. Esto ocurrió después de un juego en ‘Esto es guerra’ (EEG), en el que debían lanzarse tortas en la cara. En el detrás de cámaras, Josi Martínez le reclamó a Valentino por haberle lanzado el plato de torta cuando, en realidad, le correspondía a él hacerlo.
"No sabes perder, mi amor, no sabes perder. Me tocaba a mí, pero esta ridícula me tiró al piso", señaló Josi. Esto generó la respuesta de Valentino, quien le dijo que había invertido en su cabello, por lo que no debía mancharse con el dulce. Ante ello, el influencer peruano le replicó en tono de broma que el gasto que realizaba era de solo S/10.
Tiktoker Valentino lanza tensa broma a Josi Martínez en EEG
Al escuchar ese comentario, el tiktoker Valentino le recalcó que su cabello tenía precio y que el de Josi no lo tenía. Este no se contuvo y respondió con una observación sobre su trayectoria: "Antes de TikTok, ¿cuánto era tu precio? ¿S/1?", señaló entre risas. Lejos de amilanarse, Valentino también le recordó a qué, aparentemente, se dedicaba antes de ser influencer: "No se acuerda cuando vendía turrones en Chiclayo", expresó.
Esta respuesta tomó por sorpresa a Josi, quien por unos segundos permaneció impactado por esa respuesta. Sin embargo, el influencer aclaró que nunca vendió turrones en la ciudad norteña, aunque sí confirmó que era originario de Chiclayo. "Yo jamás me avergüenzo de eso", expresó.
¿Quién es el tiktoker Valentino?
Valentino Palacios, nació el 17 de mayo de 2005 en Ventanilla, Perú. Es un creador de contenido que alcanzó gran popularidad en TikTok gracias a su estilo carismático y a la participación de su familia en sus videos. Su fama explotó con el “trend” de la frase “Tumba la fiesta”, lo que lo llevó a expandirse a transmisiones en vivo con miles de espectadores y a aparecer en programas de televisión como Esto es Guerra y El Reventonazo. Con más de 3.5 millones de seguidores en TikTok y 750 mil en Instagram, se ha consolidado como una de las figuras juveniles más influyentes del entretenimiento peruano.