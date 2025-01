El tiktoker peruano Josi Martínez, conocido por su faceta de tiktoker y su participación en el popular programa 'El gran chef famosos', ha generado rumores sobre el fin de su relación con el modelo e influencer venezolano Román Lardizabal. La pareja, que se había consolidado como una de las más queridas por sus seguidores en redes, solía compartir diversos momentos juntos a través de fotos y videos. Sin embargo, los fans notaron un cambio drástico cuando Josi borró todas las publicaciones que incluían al modelo venezolano, avivando las especulaciones sobre una posible ruptura.

Además, el creador de contenido sorprendió al publicar un video con la canción 'No me quiero casar' de Bad Bunny como fondo musical, un tema cuya letra exalta la soltería y el desapego emocional. Este gesto, junto con la eliminación de las imágenes de la pareja, ha despertado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde sus seguidores no han tardado en expresar su sorpresa y lanzar teorías sobre los motivos detrás de esta aparente separación.

¿Josi Martínez grita su soltería con sorpresivo video en Instagram?

La polémica en torno a la posible ruptura entre Josi Martínez y Román Lardizabal tomó más fuerza cuando el tiktoker Ric La Torre decidió pronunciarse al respecto. En un reciente video publicado en su cuenta oficial de TikTok, Ric analizó las señales que indicarían el fin de la relación. Entre ellas destacó el video que Josi compartió en Instagram, donde aparece acompañado de la canción de Bad Bunny, un tema que habla de independencia y soltería, y que muchos han interpretado como un mensaje directo sobre su situación sentimental.

El video de Ric La Torre, que ya suma miles de visualizaciones, también expone a Román Lardizabal, aparentemente, yendo a una fiesta el último fin de semana. "Se veían bastante sólidos, aunque, sorpresa, Josi eliminó todo rastro de Román de su Instagram. No había fotos, ni videos, ni sus reels, nada (...) con razón Román publicó esta historia donde se estaba yendo de juerga...", indicó el creador de contenidos sobre la aparente ruptura en la relación de Josi Martínez.