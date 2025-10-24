HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Entretenimiento

Tiktokers Josi y Valentino son llevados de emergencia a la clínica luego de sufrir descompensación en juego de ‘EEG’

Josi Martínez y Valentino, participantes de 'Esto es guerra', alarmaron al público tras sufrir una descompensación durante una exigente competencia en exteriores. Ambos fueron trasladados a una clínica por recomendación de los médicos del programa.

El juego por el que Josi y Valentino terminaron en mal estado fue El Círculo. Foto: composiciónLR/América TV
El juego por el que Josi y Valentino terminaron en mal estado fue El Círculo. Foto: composiciónLR/América TV

Durante la emisión del jueves 23 de octubre en 'Esto es guerra' (EEG), los tiktokers Josi Martínez y Valentino recibieron atención médica urgente tras sufrir una descompensación mientras participaban en el reto físico El Círculo. El incidente provocó sorpresa y preocupación entre los televidentes y seguidores del reality.

La situación obligó a la producción a solicitar la intervención del equipo médico del programa. Según los reportes compartidos al aire, ambos jóvenes fueron estabilizados en el lugar antes de ser trasladados a una clínica para una evaluación más completa.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Rosángela Espinoza arremete contra producción de 'Esto es guerra' tras su eliminación: "Soy irremplazable"

lr.pe

¿Qué pasó con Josi y Valentino en 'EEG'?

Durante la competencia en exteriores denominada El Círculo, Josi y Valentino se enfrentaron en varias rondas. Tras el juego, que exige fuerza y resistencia, Mister G, locutor del programa, informó que ambos participantes se descompensaron casi al mismo tiempo. "Me informan que van a trasladar a Valentino, se ha descompensado también Josi. Los doctores han recomendado que los trasladen a la clínica", se escuchó decir en vivo.

La producción mostró imágenes donde se observó al tiktoker recibiendo atención, mientras que el influencer estaba dentro de la ambulancia, recibiendo oxígeno y atención inmediata de los paramédicos.

Renzo Schuller precisó que el malestar de los jóvenes fue consecuencia directa del esfuerzo físico que demandó la prueba. "Yo me imagino que es por el juego anterior, se han descompensado, es una prueba de estresa física, mucho esfuerzo en la arena. Lo han hecho dos veces además", comentó el conductor, quien además recalcó que la prioridad fue garantizar la seguridad de los competidores.

¿En qué consistía el juego en el que se descompensaron Josi y Valentino?

El reto El Círculo forma parte de las pruebas más exigentes de Esto es guerra. Se desarrolla en una pista de arena donde dos participantes deben empujarse para sacar al otro del círculo marcado en el suelo. La dinámica busca medir la fuerza, la resistencia y la estrategia de los concursantes.

En esta ocasión, Josi Martínez y Valentino se enfrentaron en dos oportunidades, lo que intensificó la exigencia física. Según los comentarios de la producción, repetir el enfrentamiento en tan corto tiempo podría haber sido un factor clave en la descompensación de ambos competidores.

El formato del programa, emitido por América Televisión, se caracteriza por incluir retos extremos y de alto rendimiento, diseñados para poner a prueba las capacidades físicas de los participantes.

¿Cuál es el estado actual de Josi y Valentino?

Tras el incidente, los conductores del programa confirmaron que Josi y Valentino fueron trasladados de inmediato a una clínica cercana para su recuperación. “Los doctores han recomendado llevarlos a la clínica mejor, para estabilizarlos, están bien, pero igual. Están con oxígeno, no están acostumbrados a esto, un empujoncito no más y te vienen las náuseas, en dos segundos. Ellos dos veces han participado en esta prueba”, indicó Renzo Schuller.

Hasta el momento, ni Josi ni Valentino se han pronunciado públicamente acerca de lo acontecido, como tampoco lo ha hecho la producción de 'EEG', asegurando si los participantes estarán en la emisión del viernes 24 de octubre.

Notas relacionadas
Rosángela Espinoza arremete contra producción de 'Esto es guerra' tras su eliminación: "Soy irremplazable"

Rosángela Espinoza arremete contra producción de 'Esto es guerra' tras su eliminación: "Soy irremplazable"

LEER MÁS
Guty Carrera confiesa que su frase "No fui infiel" en 'Esto es guerra' fue planeado: "Así funciona la televisión"

Guty Carrera confiesa que su frase "No fui infiel" en 'Esto es guerra' fue planeado: "Así funciona la televisión"

LEER MÁS
Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

LEER MÁS
Año Nuevo 2025 en las playas del sur: top de fiestas para celebrar este 31 de diciembre

Año Nuevo 2025 en las playas del sur: top de fiestas para celebrar este 31 de diciembre

LEER MÁS
Isabel Preysler revela por primera vez las cartas de amor más íntimas de Mario Vargas Llosa: "Hoy te beso, en cámara lenta, en tus hombros"

Isabel Preysler revela por primera vez las cartas de amor más íntimas de Mario Vargas Llosa: "Hoy te beso, en cámara lenta, en tus hombros"

LEER MÁS
NO es GRUPO 5: este es el PRIMER grupo peruano en lograr 2 mil millones de vistas en YOUTUBE

NO es GRUPO 5: este es el PRIMER grupo peruano en lograr 2 mil millones de vistas en YOUTUBE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Entretenimiento

Latin Billboard 2025 hoy: hora, canal y cómo ver online la gala de los premios de la música latina

Morat confirma concierto en Perú 2025 y Arequipa será la única fecha: día, lugar y detalles de la preventa de entradas en Teleticket

¡Orgullo peruano! Grupo 5 se luce en la Billboard Latin Music Week 2025 en Miami y deja en alto la cumbia del país

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025