El juego por el que Josi y Valentino terminaron en mal estado fue El Círculo. Foto: composiciónLR/América TV

Durante la emisión del jueves 23 de octubre en 'Esto es guerra' (EEG), los tiktokers Josi Martínez y Valentino recibieron atención médica urgente tras sufrir una descompensación mientras participaban en el reto físico El Círculo. El incidente provocó sorpresa y preocupación entre los televidentes y seguidores del reality.

La situación obligó a la producción a solicitar la intervención del equipo médico del programa. Según los reportes compartidos al aire, ambos jóvenes fueron estabilizados en el lugar antes de ser trasladados a una clínica para una evaluación más completa.

¿Qué pasó con Josi y Valentino en 'EEG'?

Durante la competencia en exteriores denominada El Círculo, Josi y Valentino se enfrentaron en varias rondas. Tras el juego, que exige fuerza y resistencia, Mister G, locutor del programa, informó que ambos participantes se descompensaron casi al mismo tiempo. "Me informan que van a trasladar a Valentino, se ha descompensado también Josi. Los doctores han recomendado que los trasladen a la clínica", se escuchó decir en vivo.

La producción mostró imágenes donde se observó al tiktoker recibiendo atención, mientras que el influencer estaba dentro de la ambulancia, recibiendo oxígeno y atención inmediata de los paramédicos.

Renzo Schuller precisó que el malestar de los jóvenes fue consecuencia directa del esfuerzo físico que demandó la prueba. "Yo me imagino que es por el juego anterior, se han descompensado, es una prueba de estresa física, mucho esfuerzo en la arena. Lo han hecho dos veces además", comentó el conductor, quien además recalcó que la prioridad fue garantizar la seguridad de los competidores.

¿En qué consistía el juego en el que se descompensaron Josi y Valentino?

El reto El Círculo forma parte de las pruebas más exigentes de Esto es guerra. Se desarrolla en una pista de arena donde dos participantes deben empujarse para sacar al otro del círculo marcado en el suelo. La dinámica busca medir la fuerza, la resistencia y la estrategia de los concursantes.

En esta ocasión, Josi Martínez y Valentino se enfrentaron en dos oportunidades, lo que intensificó la exigencia física. Según los comentarios de la producción, repetir el enfrentamiento en tan corto tiempo podría haber sido un factor clave en la descompensación de ambos competidores.

El formato del programa, emitido por América Televisión, se caracteriza por incluir retos extremos y de alto rendimiento, diseñados para poner a prueba las capacidades físicas de los participantes.

¿Cuál es el estado actual de Josi y Valentino?

Tras el incidente, los conductores del programa confirmaron que Josi y Valentino fueron trasladados de inmediato a una clínica cercana para su recuperación. “Los doctores han recomendado llevarlos a la clínica mejor, para estabilizarlos, están bien, pero igual. Están con oxígeno, no están acostumbrados a esto, un empujoncito no más y te vienen las náuseas, en dos segundos. Ellos dos veces han participado en esta prueba”, indicó Renzo Schuller.

Hasta el momento, ni Josi ni Valentino se han pronunciado públicamente acerca de lo acontecido, como tampoco lo ha hecho la producción de 'EEG', asegurando si los participantes estarán en la emisión del viernes 24 de octubre.