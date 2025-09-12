Josi Martínez, conocido influencer de TikTok, contó cómo fue que le dijo a mi mamá sobre su orientación sexual. Durante el podcast de Magaly Medina, el joven tiktoker, reveló diversas escenas de su vida que antes no se animó a contar. "Yo salí del clóset con mi mamá, me acuerdo, en Navidad", detalló Josi.

Además, se sinceró y detalló que fue difícil hablarlo debido al miedo en esos años. "Yo la verdad tenía mucho miedo de hablar porque es algo lamentablemente, creo que muchas de las personas de la Comunidad crecemos con miedo a ser juzgados".

"Yo confiaba a mi mamá, yo le daba las pistas. Me acuerdo de que en esa época yo tenía de fondo de pantalla hasta bandera LGBT". Josi Martínez comentó que antes de decírselo a su mamá, él le daba pistas sobre su orientación y con solo 12 años puedo enfrentar esa difícil situación. "Entonces era como que yo le daba pistas para que ella entendiera que yo tenía como que yo era gay. Nunca lo conversé hasta que yo sentía mucho el querer hablar, querer decirlo".

Es por ello, que en una Noche Buena, horas antes de recibir la Navidad, encontró el tiempo perfecto para decir lo que sentía. "Fue así antes de comer el pavo en la cena de Navidad me voy al cuarto con mi mamá y le enseñé el fondo de mi pantalla y le dije 'mamá creo que soy bisexual'. En ese momento era más fácil decir que era bisexual que ser gay'".

Luego de confesar a su mamá sobre su orientación sexual, Josi Martínez, reveló que fue feliz porque ella lo apoyaba y se sentía muy tranquilo.

"Estaba mu feliz de ser apoyado por mi mamá y es lo único que quería. Mi mamá siempre fue la única de toda mi familia en la que me resguardé, me apoyé y consideraba que era mi soporte y el saber que ella me apoyaba me hizo muy feliz".