Josi Martínez y Valentino se enfrentaron en la última ronda de la semifinal de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV

Josi Martínez y Valentino se enfrentaron en la última ronda de la semifinal de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV

Una noche de alto voltaje se vivió en la semifinal de 'Esto es guerra', y uno de los momentos más impactantes tuvo como protagonista a Valentino Palacios. El influencer no solo logró el punto decisivo que le dio la victoria a los 'guerreros', sino que también terminó al borde de la descompensación tras vencer a Josi Martínez en el último reto de la jornada.

Todo ocurrió en plena transmisión en vivo la noche del 5 de noviembre. Con la gran final a la vuelta de la esquina, Valentino reafirmó su entrega por su camiseta aún sin la presencia del capitán Patricio Parodi, quien fue suspendido de esta fecha.

TE RECOMENDAMOS LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Patricio Parodi fue suspendido de Esto es guerra por no cumplir con descanso médico y reality juvenil lidera el rating en la semifinal

Influencer Valentino vence a Josi y gana la semifinal de 'Esto es guerra'

Valentino y Josi se enfrentaron en la última ronda del la semifinal de 'Esto es guerra' para definir al ganador, luego de que Karen Dejo venciera a Melissa Loza en uno de los retos más exigentes de la noche, otorgando una oportunidad más a los 'combatientes'. Con la tensión al máximo, ambos influencers —presentados este año como los nuevos jales del reality juvenil— se midieron en un circuito distinto, pero igual de desafiante, que ya había puesto a prueba a competidores de alto nivel como Facundo González.

Tras superar casi todo el circuito, los creadores de contenido llegaron a la última fase, que consistía en romper un enorme bloque de concreto para poder tocar el botón de la victoria. Fue Valentino quien logró imponerse, asegurando el triunfo para los 'guerreros' entre gritos de emoción, mientras sus compañeros lo rodeaban celebrando el triunfo que les garantizaba un premio de S/.10.000.

Valentino casi se descompensa tras ganar la semifinal de 'Esto es guerra'

En medio de esta intensa situación, Valentino estuvo a punto de descompensarse apenas apretó el botón final, lo que generó gran preocupación en la conductora Katia Palma, quien pidió con urgencia que le brindaran agua. Afortunadamente, el tiktoker logró recuperarse poco a poco y se unió a la algarabía de sus compañeros 'guerreros', levantando el cheque de S/.10.000, no sin antes fundirse en un emotivo abrazo con Josi Martínez como gesto de respeto y reconocimiento mutuo.

Más adelante, a través de sus redes sociales, el influencer de 20 años compartió su emoción por su logro en 'Esto es guerra'. "Nunca imaginé tener la oportunidad de estar en un programa como este. Estoy demasiado emocionado y feliz por el esfuerzo que le voy metiendo día a día. Nunca pensé que fuera de todo del Valentino que soy, por dentro está una persona que jamás se rinde y da lo mejor de él y así seguirá siendo", escribió en un post acompañado de imágenes de la vibrante semifinal.