Entretenimiento

Miss Universo 2025 EN VIVO: horario y canal de transmisión dónde ver la final del certamen de belleza

El Miss Universo 2025 se realizará este jueves 21 de noviembre, y todos los ojos en Perú estarán sobre la modelo Karla Bacigalupo, quien es una de las candidatas que busca alzarse con la corona mundial.

Karla Bacigalupo ha sido elogiada por importantes missólogos, quienes la consideran una de las favoritas para alzarse con el título del Miss Universo 2025. Foto: Instagram.
Karla Bacigalupo ha sido elogiada por importantes missólogos, quienes la consideran una de las favoritas para alzarse con el título del Miss Universo 2025. Foto: Instagram.

La esperada final del Miss Universo 2025 se vive con gran expectativa en Perú, especialmente por la participación de Karla Bacigalupo, la representante nacional. La gala se celebrará en Tailandia, en el prestigioso Impact Challenger Hall en Pak Kret, y reunirá a más de 120 delegadas que compiten por la corona. Con el certamen tan cerca, programado para el jueves 21 de noviembre, los seguidores peruanos ya preparan su plan para no perderse ni un segundo del evento.

Además, este año el certamen incluye una cobertura especial: no solo la transmisión tradicional por televisión, a través de Telemundo, sino también en plataformas digitales, como en Youtube, lo que permite que tanto quienes tienen cable como quienes prefieren ver online puedan disfrutar de la velada en vivo.

PUEDES VER: ¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Consulta el horario del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

lr.pe

¿Horario para ver el Miss Universo 2025?

En Tailandia, la gran final de Miss Universo 2025 está programada para el 21 de noviembre a las 8:00 a.m., hora local del país asiático. Sin embargo, en Perú la transmisión ocurrirá la noche anterior, el jueves 20 de noviembre a las 20:00 (8:00 p.m.), debido a la diferencia horaria entre América Latina y Tailandia.

Este horario permite que el público peruano siga todo el espectáculo en un momento ideal de la noche, sin tener que madrugar por el horario local del evento.

Recordemos que ya se hizo la otra actividad importante previa al certamen final, como la competencia de traje nacional, que se realizó el miércoles 19 de noviembre (madrugada de Perú). Estas previas son una excelente carta de presentación para conocer más a fondo a las candidatas antes de la coronación.

PUEDES VER: Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas favoritas a ganar el certamen tras la gala preliminar en Tailandia

lr.pe

¿En qué canal ver el Miss Universo 2025 en vivo?

Para el público de Latinoamérica, la transmisión oficial de la final y los eventos especiales estará disponible a través de Telemundo Internacional, cadena que cuenta con los derechos para América Latina.

Además, quienes prefieren verlo por internet podrán seguir la gala en el canal oficial de YouTube de Miss Universo, una opción gratuita y accesible para todos. Telemundo ofrecerá una cobertura especial con programas previos al certamen, análisis y detrás de cámaras desde Tailandia. Con esto, los fans peruanos no solo podrán ver la final, sino también vivir la experiencia completa del certamen desde cualquier plataforma.

