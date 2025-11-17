HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Susy Díaz asegura que producción de Shakira no la dejó caminar al lado de la cantante colombiana en el concierto: "Me dijeron 'atrás'"

Muchos esperaban ver a Susy Díaz al lado de Shakira, aunque la ubicaron un poco más atrás. Tras ello, la excongresista contó todos los detalles y cómo pudo ser la única en besar y abrazar a la cantante.

Susy Díaz participó en la "caminata con la loba" en el concierto de Shakira realizado el sábado 15 de noviembre.
Susy Díaz participó en la "caminata con la loba" en el concierto de Shakira realizado el sábado 15 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram/Elvis Cairo/URPI-LR

Susy Díaz vivió un momento soñado al participar en la dinámica de la "caminata con la loba" durante el primer concierto de los tres que Shakira programó en Lima en noviembre de 2025. Aunque sorprendió al aparecer en segunda fila, la excongresista se mostró radiante en el Estadio Nacional, escenario que recibió a la cantante con un lleno total, y compartió con orgullo la experiencia en sus redes sociales.

Tras la euforia inicial, Díaz reveló en vivo en 'América hoy' que fue la producción de Shakira la que no le permitió caminar al lado de la artista, sino que la colocó más atrás. Además, contó otros detalles del abrazo y beso que le dio a la colombiana detrás de los reflectores.

¡La 'Loba' remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto este 15 de noviembre

Susy Díaz asegura que producción de Shakira no la dejó caminar al lado de la cantante

En América Hoy se difundió el video del instante en que Susy Díaz logra ser la única invitada en darle un beso y un abrazo a Shakira mientras la cantante avanzaba entre su 'manada' la noche del 15 de noviembre. Consultada sobre si la seguridad impedía acercarse a la artista, la excongresista confirmó que sí y relató cómo la producción le indicó que debía ubicarse detrás. "Había muchos seguridades. En eso, la misma producción de Shakira me puso atrás de ella", comentó.

Valeria Piazza, una de las conductoras, señaló que había escuchado que la producción seleccionaba a influencers para acompañar a la 'Loba'. Susy respondió: "No me dejaron ponerme al lado de Shakira. Me dijeron 'atrás'. Y yo normal, soy práctica", expresó. Sus declaraciones sorprendieron a los presentadores, quienes intentaron indagar sobre el motivo de esa decisión, aunque Díaz reconoció que no sabía la respuesta. "No sé, tendrían que preguntarle ustedes", concluyó entre risas.

Así fue el momento en que Susy Díaz abrazó a Shakira minutos antes de su concierto en el Estadio Nacional

Susy Díaz logró decirle su famosa frase a Shakira

Además de haber abrazado y besado a Shakira, Susy Díaz reveló que pudo compartir con la cantante su icónica frase "Vive la vida y no dejes que la vida te viva". "Se rio, cuando yo la abrazo y le doy un beso... ¡Quería decirle mi frase! Y le dije: 'Vive la vida y no dejes que la vida te viva'. De ahí se rio, siguió caminando y se puso adelante", relató. La figura de la televisión peruana recalcó que intentó colocarse al lado de la artista para caminar junto a ella, pero la producción le indicó lo contrario.

En esa línea, Valeria Piazza le consultó si había tenido oportunidad de entregarle a la colombiana una de sus conocidas "dietas". Ante ello, Díaz respondió con respeto y admiración: "La dieta de Shakira: es una gran artista a nivel mundial, por eso todo el mundo la admira".

