Angie Jibaja, actualmente radicaba en Chile, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser presuntamente acusada de quitarle el novio a su madre, Maggie Liza, según reveló la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez. De acuerdo con la comunicadora, la popular 'Chica de los tatuajes' habría abandonado la casa de su progenitora, quien meses atrás mostró su profunda preocupación por los efectos que estaría generando el tratamiento psiquiátrico de la exmodelo.

La noticia fue difundida por la propia Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram, donde comenzó diciendo: “Es un personaje de la farándula antigua, pero el chismecito es reciente". Asimismo, detalló que Angie Jibaja participó recientemente en la nueva temporada del programa chileno 'Primer plano'. “Me escribieron varias personas para decirme que había un problema familiar. Resulta que la acusa su mamá de haberle quitado el pololo a la mamá “, afirmó Gutiérrez.

Periodista chilena contó que Angie Jibaja estaría con el novio de su mamá

La periodista chilena precisó que Angie Jibaja fue vista en el set de 'Primer plano' acompañada supuesto novio de su madre. "Ella estaba en ‘Primer Plano’ con un caballero, o sea, no tan mayor, pero mayor que ella, que yo pensé que era su manager, pero después supe que efectivamente era la pareja de su mamá, que al parecer ahora es su pareja de Angie", narró.

La noticia fue rebotada por el programa peruano 'Amor y fuego', quienes incluso mostraron un preocupante audio de Angie Jibaja, quien no desmintió los rumores que generaron gran revuelo en redes sociales. “La verdad que todo se lo voy a dejar a Dios nomás, a Jehová porque si no me pongo mal, me pongo mal, me pongo triste y eso me hace daño", se escucha decir a la expareja de Jean Paul Santa María.

Angie Jibaja se defiende en redes sociales tras señalamiento

Tras un preocupante audio difundido por Rodrigo Gonzales, donde se le escucha a Angie Jibaja arrastrando las palabras, la modelo utilizó sus redes sociales para dar su versión. “Das a entender que me acusa mi mamá de haberle quitado el pololo. Ni siquiera sabes bien lo que pasa y menos aun cuando hablas de algo que nunca ocurrió", se defendió la 'Chica de los tatuajes'.

Asimismo, la hija de Maggie Liza cuestionó a la periodista Cecilia Gutiérrez y su preparación profesional por difundir información sin pruebas. “Me gustaría saber dónde estudiaste periodismo, porque publicar un chisme sin hablar con las personas involucradas dice mucho del tipo de investigación que haces”, declaró.