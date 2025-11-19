Karla Bacigalupo vivió uno los días más importantes en el Miss Universo 2025 al presentarse en la competencia de Traje Nacional, una de las fases centrales del certamen. La representante peruana se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público gracias a su presencia escénica y la propuesta cultural que llevó a la pasarela.

Más de 120 candidatas mostraron sus atuendos típicos, incluida Bacigalupo, quien destacó entre los más comentados en las redes sociales. No solo sorprendió por su simbolismo, sino también por la seguridad con la que defendió cada detalle de su propuesta.

Karla Bacigalupo deslumbra con traje inspirado en el Huascarán

La participación de Karla Bacigalupo emocionó al público desde el primer instante. La peruana apareció luciendo un majestuoso traje típico inspirado en el nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú y considerada un Apu sagrado. Su aparición generó aplausos y ovaciones entre los asistentes.

El diseño, elaborado por el reconocido Beto Pinedo, conocido como el ‘genio del Alto Mayo’, destacó por su acabado artesanal, detalles brillantes y una estructura que evocaba la imponencia del nevado. Tras su desfile, la presentadora del certamen resaltó el significado espiritual del traje nacional.

“Este conjunto está inspirado en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes”, mencionó en la transmisión.

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2025?

La 74 edición del certamen Miss Universo se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Este evento marcará la cuarta ocasión en que el país asiático alberga la competencia, que contará con la participación de más de 130 aspirantes de diversas naciones y territorios.

Durante la gala, que será transmitida a nivel internacional, la actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora.