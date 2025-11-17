Según People's Choice, Karla Bacigalupo se encuentra en las 30 candidatas favoritas llevarse la corona mundial del Miss Universo 2025. | Foto: composición LR/Miss Universe

Karla Bacigalupo se encuentra en Tailandia, donde se prepara para la final programada para el 21 de noviembre. Por ello, la revista People’s Choice elaboró una lista con las 30 candidatas favoritas para ganar el certamen de belleza, en la que figura la representante peruana, quien ocupa el décimo puesto.

El respaldo que ha recibido la modelo peruana es un fiel reflejo de sus grandes capacidades para ganarse el cariño de la gente. Dicho esto, el especialista en concursos de belleza, Jens Castro, revisó los resultados hasta la noche del 15 de noviembre y aseguró que la peruana se mantiene en el top “con uñas y dientes”.

Karla Bacigalupo entre las 30 candidatas favoritas para llevarse la corona mundial, según la revista People’s Choice

Jens Castro destacó la capacidad de la representante peruana para ganarse el cariño del público y afirmó que ha logrado mantenerse no solo entre las 30 candidatas, sino también dentro del top 10 del certamen.

Asimismo, mencionó a cada candidata de los distintos países según el orden de colocación difundido por la revista People’s Choice: Bangladés, Filipinas, Chile, México, Paraguay, Congo, Camboya, Vietnam, Costa de Marfil y Perú.

Karla Bacigalupo se encuentra entre las favoritas para ser Miss Mundo. Foto: Club MX

¿Dónde votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

La organización de Miss Universo ha habilitado su plataforma oficial para que los fans de todo el mundo puedan votar por sus candidatas favoritas. El proceso se realiza exclusivamente a través de la app oficial del certamen, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Para votar por Karla Bacigalupo, solo es necesario descargar la aplicación del Miss Universe. Una vez dentro, se puede acceder al perfil de la representante peruana y emitir el voto. El enlace directo para descargar la app es el siguiente: https://missuniverse.com/app.