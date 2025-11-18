Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025. Foto / Composición: LR

Karla Bacigalupo es una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025. Foto / Composición: LR

Karla Bacigalupo, una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025, brindó detalles exclusivos sobre el vestuario típico que lucirá durante la competencia de Traje Nacional, denominada también National Costume, una de las fases centrales del certamen de belleza. La Miss Perú reveló que su atuendo fue diseñado por Beto Pinedo, mejor conocido como 'El genio del Alto Mayo'.

“Beto Pinedo, gran diseñador peruano que está encargado de hacer los últimos trajes típicos peruanos. Así que se pueden esperar un show”, afirmó Bacigalupo. Además, reveló: “Ya lo he probado antes, ya he caminado. Aparte que tiene varias piezas que hay que saber ponerse, estoy lista para llevarlo y quiero ver cómo va a ser el recorrido”.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

¿Cuándo es la competencia del Traje Nacional?

La competencia de Traje Nacional es una de las fases centrales del Miss Universo y, por lo general, marca el tono para la recta final del certamen. Durante esta etapa, más de 120 candidatas exhibirán atuendos extravagantes y cargados de simbolismo que buscan capturar la esencia y diversidad cultural de sus respectivos países de origen.

Para este año, el desfile de trajes típicos se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 1:00 a.m. (hora peruana). El evento forma parte del calendario oficial que culminará con la coronación en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, donde Bacigalupo compite por traer a casa la corona universal luego de 68 años.

¿Cómo votar para apoyar a Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

Así puedes votar paso paso para apoyar a la reina de belleza Karla Bacigalupo, para que tenga la oportunidad de alzar la corona y el título de Miss Universo 2025.

Descargar la app oficial 'Miss Universe' desde la App Store o Google Play.

Regístrate con tu nombre completo, correo, nacionalidad y número telefónico para validar tu voto.

Una vez dentro, selecciona la opción 'Cast your vote' y entra a la categoría People's Choice, donde puedes elegir a tu candidata favorita.

Utiliza el buscador para localizar "Perú" o directamente "Karla Bacigalupo" entre las 122 candidatas.

Luego obtén votos gratis viendo anuncios o adquiere paquetes desde 0.99 USD por 3 votos hasta 199.99 USD por 1 000 votos.

Finalmente, emite tu voto por Karla. Recuerda que la votación cierra el miércoles 19 de noviembre a las 11 horas (hora peruana).

Para esta edición, el voto de los seguidores tiene un peso especial, ya que garantiza que una de las aspirantes ingrese directamente al tan preciado grupo de las 30 finalistas.