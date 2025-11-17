La siempre carismática Susy Díaz contó con lujo de detalles cómo se dio el tierno abrazo con Shakira, minutos previos a su concierto del 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, como parte del tour 'Las mujeres ya no lloran". La figura de la farándula local relató sumamente entusiasmada: "Nadie me dijo que no me acerque", así que, al no tener prohibido interactuar con la barranquillera, se atrevió a fundirse en un breve, pero significativo abrazo, con la intérprete de 'Hips don't lie'.

La mamá de Flor Polo indicó que no desaprovechó la oportunidad para aconsejarle que "viva la vida y no deje que la vida la vida". "Estaba entrando (Shakira). Entonces, yo agarré y me salí del grupo de las chicas que eran parte del 'Caminando con la loba'”, detalló. La acción entre Susy Díaz y Shakira se robó las cámaras y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más virales de la noche. Sobre todo, porque la cantante colombiana correspondió el gesto con una amplia sonrisa.

Susy Díaz narró detalles previos al abrazo con Shakira

Susy Díaz precisó que la producción del concierto de Shakira citó a los influencers, quienes caminarían junto a la intérprete de 'Ciega, sordomuda', a las 4:00 p.m., pero la rubia más famosa de la televisión peruana llegó cerca de las 6 de la tarde a las instalaciones del Estadio Nacional. A lo que Valeria Piazza, conductora de 'América Hoy’, comentó: "Esta bien Susy, tu eres una diva y puedes llegar a la hora que quieras".

La excongresista también reveló que la dinámica 'Camina con la loba' estaba prevista para las 8:00 p.m. Como se recuerda, Susy Díaz fue una de las figuras invitadas para realizar el recorrido que abrió el concierto de Shakira en Lima; no obstante, la figura local terminó ubicada casi al fondo del grupo, lo que desató una ola de comentarios de diversos usuarios de redes sociales, quienes esperaban ver a la intérprete de 'Vive la vida' caminando en primera fila.

¿Qué personajes peruanos caminaron junto a Shakira?

Si bien Susy Díaz fue la única figura peruana que logró interactuar con Shakira, también caminaron junto a la cantante influencers como Rebeca Escribens, la popular María Pía Copello, la cantante y actriz Flavia Laos, la influencer Miranda Capurro, la streamer Zully, el bailarín Zumba, la actriz Adriana Campos-Salazar, los creadores de contenido Óscar Tito y Jean Villon, así como Merly Morello y Macla Yamada.

El segmento 'Camina con la loba' se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la gira 'Las mujeres ya no lloran'. La dinámica consiste en que Shakira invite a diversos personajes destacados de cada país que visita a acompañarla en un recorrido desde el backstage hasta el escenario, segundos antes de interpretar sus más grandes éxitos.