Susy Díaz participó en el primero de los tres conciertos que Shakira brindará en noviembre de 2025 en Lima. | Foto: composición LR/Francisco Erazo/URPI-LR/TikTok

¡La loba remeció el Estadio Nacional! Este sábado 15 de noviembre, Shakira encendió Lima con el inicio de su esperada serie de conciertos, que promete tres noches inolvidables en la capital de Perú. La velada arrancó con la famosa "caminata con la loba", en la cual la estrella colombiana emocionó al compartir escenario con Susy Díaz, ícono de la farándula nacional que ya había confirmado con mucho entusiasmo su participación.

El espectáculo encendió la euforia de miles de fanáticos, que corearon y vibraron con cada éxito de Shakira en una velada destinada a quedarse grabada en la memoria musical del país.

Susy Díaz emocionada por caminar junto a Shakira

A través de sus redes sociales, Susy Díaz compartió imágenes y detalles tras bambalinas de su participación en el concierto de Shakira, generando una ola de comentarios entre sus seguidores. Muchos celebraron este momento como un hito en su vida artística y, con humor, algunos incluso señalaron que la colombiana parecía haber abierto el espectáculo para la excongresista, considerada una de las figuras más emblemáticas de Chollywood. "Icónica Shakira abriendo para Susy Díaz", se leyó entre las reacciones.

Además de Susy, otras personalidades han sido convocadas para acompañar a la 'Loba' en su innovadora caminata de apertura. Entre ellas destacan la conductora María Pía Copello y la influencer Zully, cuyas participaciones están previstas para los siguientes dos conciertos de Shakira en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'.

¿Cuándo son los próximos conciertos de Shakira en Lima 2025?

Tras haber aplazado uno de sus conciertos en febrero de 2025, Shakira Mebarak regresó a Perú para cumplir su promesa de reencontrarse con sus seguidores en una serie de tres espectáculos en el Estadio Nacional, programados para el sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre.

La leyenda de Barranquilla de origen libanés promete un recorrido musical que abarca sus mayores éxitos en inglés y español, además de los temas más recientes de su álbum 'Las mujeres ya no lloran', que da nombre a su gira mundial. Entre las canciones infaltables figuran 'Hips Don't Lie', 'Suerte', 'La tortura', 'Waka Waka', 'Antología' y muchas más, en un setlist diseñado para hacer vibrar a miles de fanáticos en cada presentación.