Espectáculos

Mark Vito sorprende al juntar a su novia Leslie Echevarría con Susy Díaz tras polémicas declaraciones de la excongresista

Luego de las revelaciones de Susy Díaz en 'El valor de la verdad', Mark Vito sorprendió al reunir a su novia con la excongresista en un video que encendió redes sociales.

Susy Díaz y la novia de Mark Vito protagonizan especial momento. Foto: composición LR/difusión
Susy Díaz y la novia de Mark Vito protagonizan especial momento. Foto: composición LR/difusión

Mark Vito generó revuelo en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece junto a su novia, Leslie Echevarría, y la excongresista Susy Díaz, pese a su supuesta separación que la joven había anunciado días antes.

El inesperado reencuentro ocurrió después de las declaraciones que Susy Díaz dio en 'El valor de la verdad', en el que reveló un episodio privado vivido con el exesposo de Keiko Fujimori. El video es parte de un momento humorístico que el influencer decidió compartir en sus redes sociales, confirmando que no hay enemistades entre la excongresista y su novia tacneña.

PUEDES VER: Enamorada de Mark Vito anuncia su ruptura con influencer, pero borra el post: 'Le agradezco por el tiempo compartido'

lr.pe

Novia de Mark Vito se reencuentra con Susy Díaz tras declaraciones en 'EVDLV'

En el video publicado por el tiktoker, se aprecia a la excongresista interactuando directamente con la joven empresaria, quien en un inicio luce algo incómoda ante el icónico consejo de Susy Díaz. "Hija, ¿tú estás haciendo la dieta de inglés?", preguntó en un inicio la excongresista y Leslie Echevarría contestó: "¿Cuál es esa Susy?", a lo que la exvedette respondió: "Un gringo al mes".

Al final, a novia de Mark Vito lanzó una inesperada decisión: “Ya lo voy a cambiar, ya toca renovar”, generando miles de reacciones en Instagram. Comentarios como “Susy, felices los tres” y “La huancaína podría ser actriz” inundaron las redes sociales, destacando la naturalidad del encuentro.

PUEDES VER: ¡La loba remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto este 15 de noviembre

lr.pe

¿Mark Vito y su novia Leslie Echevarría terminaron su relación?

Días antes del video, la creadora del proyecto social 'Inglés por un sol' había sorprendido al anunciar el fin de su relación con Mark Vito mediante un comunicado compartido en Instagram. En el mensaje, que fue eliminado minutos después, la influencer educativa expresó: “He decidido terminar mi relación con Mark. Le agradezco por el tiempo compartido y por las vivencias lindas que tuvimos”.

La publicación fue replicada por portales como Instarándula antes de desaparecer, lo que desató especulaciones sobre una ruptura definitiva. Sin embargo, horas más tarde, la pareja reapareció en redes sociales protagonizando videos humorísticos, dando a entender que la supuesta separación habría sido parte de una estrategia publicitaria.

