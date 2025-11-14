HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Espectáculos

Nickol Sinchi, excantante de Corazón Serrano, ya sería parte de Son del Duke: compañera comparte revelador video

Un video compartido por Ebony Delgado sugiere que Nickol Sinchi sería oficialmente parte de Son del Duke. Sin embargo, hasta el momento no hay un comunicado que confirme su incorporación.

Son del Duke continúa reforzando su delantera musical tras la salida de varios integrantes. Aunque ha desmentido rumores, la aparición de Nickol Sinchi en el escenario aumenta las especulaciones.
Son del Duke sigue armando su delantera musical, luego de que varios integrantes de la agrupación decidieran renunciar y formar un nuevo grupo. Uno de sus grandes refuerzos fue Estrella Torres, quien se reencontró con su excompañera Thamara Gómez. Y, al parecer, otra exintegrante de Corazón Serrano se sumaría a la delantera. Se trata de Nickol Sinchi, quien supuestamente está enfocada en su carrera como solista.

Hace unas semanas, Nickol Sinchi aumentó los rumores de su ingreso a Son del Duke al compartir escenario con el grupo; sin embargo, la cantante desmintió que haya firmado contrato. El pasado lunes 10 de noviembre, la de Villa El Salvador volvió a aparecer con dicha orquesta, donde se reencontró con Thamara Gómez y Estrella Torres, aumentando los rumores de su ingreso. Y hace unas horas, la cumbiambera apareció luciendo el mismo atuendo que sus nuevas compañeras.

¿Nickol Sinchi ya es parte de Son del Duke?

Ebony Delgado, la última cantante en incorporarse a Son del Duke, generó alboroto en las redes sociales al compartir un video de su visita al set de ‘Esta noche’, programa conducido por La Chola Chabuca. En las imágenes se logra ver a Nickol Sinchi, quien luce con el mismo atuenda que sus compañeras.

“Lo que muchos estaban esperando… oficialmente Nickol Sinchi ya es parte de la familia de Son del Duke”, es el texto que acompaña al revelador video. Como se sabe, hasta el momento no hay un comunicado formal que confirmen la incorporación de la exvocalista al grupo de Alex Duque.

Tras la filtración del video en TikTok, los usuarios no dudaron en comentar sobre la posible contratación de Nickol Sinchi. “Así decía que era Corrazon serrano por siempre”, “Tanto critican a Amor Rebelde que canta las canciones de Son de duke y ahora ellos cantarán las canciones de Corazón Serrano. Oficialmente, el sábado se presentará en ‘Esta noche’ Corazón Serrano 2.0”, “La marca es la marca // tres Doritos después// tienen la delantera de Corazón Serrano hace 10 años” y “Recién la veo al lado de Alondra. Qué bueno, hace años salió de CS por dar prioridad a su pequeño. Y si ahora tiene más tiempo o quien la ayude con su hijo, bien por ella. Trabajo es trabajo”; fueron algunos de los comentarios.

